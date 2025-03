Acrónimos para evitar los atropellos

Si una inmensa mayoría nos encontramos con la frase «Save Our Souls», nos quedamos sin entender nada. Sin embargo, si oímos o leemos su acrónimo ... S.O.S., rápidamente reconocemos la señal de que alguien está en peligro.

Después de los últimos atropellos con víctimas mortales y heridos de gravedad en Extremadura, y basado en mi experiencia de años en la comunicación audiovisual, me atrevo a extrapolar en clave de seguridad en estas líneas unos acrónimos que durante años he utilizado como antídoto a los atropellos. Desconozco los resultados obtenidos, pero me animan los comentarios de personas que en su día los oyeron, los valoraron y los trasladaron a generaciones posteriores. El primer acrónimo en debutar en las ondas fue el nombre del entonces conocidísimo yogurt que no necesitaba frío para su conservación, recordarán los mayores del lugar el famoso «PMI». Tres letras La «P», invita a pararnos ante el cebreado siempre, la «M» obliga a mirar a ambos lados y si observamos que los vehículos que se acercan nos han visto e importante, están decididos a detenerse, pasamos a la, «I» de iniciar el franqueo ligeritos sin saludos ni 'whatsappeos'. La virtud de los acrónimos es que son fáciles de memorizar. Recuerde, PMI, parar, mirar e iniciar. Grábenselo en la mente y llévelo a la práctica antes de cruzar un paso para peatones.

Los conductores, factor importante en los atropellos, tienen también su acrónimo que en todo momento deben cumplir. «PVO», La «P» nos obliga a mantenernos en el carril sin adelantar en las inmediaciones de los pasos, una línea continúa delimitando carriles ayudaría al cumplimiento. La «V» nos aconseja a la adecuación de la velocidad según las circunstancias del momento: deslumbramiento por los rayos solares, vehículo estacionado en el carril derecho inmediatamente antes del cebreado, peatones indecisos en las inmediaciones, etc. La «O» es una de las principales virtudes que atesoran los buenos y seguros conductores, la observación que debe ejercitarse en todo momento, pero en mayor medida, en vías en las que abunden los pasos de peatones. Bastan solo tres segundos, lo que se tarda, por ejemplo, en mirar al conocido que pasea por la acera, al móvil que suena o al acompañante, para no ver y atropellar al peatón que cruza. ¿Imagina la vida futura de la persona que atropella o es atropellada y no fallece? El recuerdo para el conductor y su familia le marcará para siempre, lo mismo que a la familia de la persona que sufre el atropello. Como todos alguna vez somos peatones, y no todos los peatones conductores, sumemos los dos acrónimos, PMI, PVO, mantengámoslo siempre en mente e intentemos hacer más segura nuestra ciudad.