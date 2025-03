Accidentes, un problema social

Comenta Compartir

No es normal que desde que comenzó 2023 se hayan producido en Extremadura 48 muertos en accidentes de tráfico y que estos hayan aumentado un ... 54% en la provincia de Cáceres y el 93% en la de Badajoz, respecto al pasado año, mientras que ligeramente descienden en el resto de España. La inseguridad vial es algo que parece que no nos afecta. Es una realidad que se contempla con distanciamiento. Nunca pensamos al ponernos al volante que existen posibilidades de sufrir un accidente y morir en él. No lo consideramos como un problema social. El conocer que se producen es algo que parece que hasta nos molesta.

Hay estudios que aseveran que cada víctima en accidente de tráfico afecta a no menos de diez personas, en lo emocional, económico y profesional. Ello supone que 480 personas en Extremadura, de momento, seguro que más en lo que queda de año, han visto su vida fuertemente afectada. Y, sin embargo, esa percepción como algo que no concierne a la sociedad, sino solo a los afectados, es una realidad. Es como si formase parte de lo cotidiano, de un tributo humano que tuviésemos que pagar a ese ídolo cruel llamado «progreso». La tarea pendiente, aparte de la carencia de autovías o antigüedad de los vehículos, es imbuir entre la sociedad, y no solo en los poderes públicos, el principio de la tolerancia cero respecto a cualquier conducta imprudente, lo que comporta la exigencia a las autoridades competentes de que se nos protejan del daño que otros pueden causarnos. En multitud de estudios sociológicos se demuestra que la mayoría de los conductores tienen una alta opinión de sí mismos y muy mala respecto de los demás. Esta creencia debería exigir una gran labor pedagógica que ponga en valor la importancia de la prevención y concienciación salidas de la propia sociedad, acciones individuales o a través de entidades o asociaciones que sobreviven gracias al uso del automóvil. Todos tenemos el deber de no permitir que nadie en nuestra presencia alardee de su velocidad al volante, o que se vanaglorie de lo listo que fue para zafarse de un control de alcoholemia una noche harto de copas. Esto no es gracioso, por el contrario es tremendamente dañino para la sociedad, que debe rechazar estas conductas como si se tratase de otra forma de delincuencia. Por todo ello, son odiosas las declaraciones o comentarios que frivolizan temas tan críticos como la velocidad o el alcohol. tanto da que se deba a razones políticas, o de defensa de intereses concretos, cuando la realidad social subyacente suponen demasiados muertos. Esas 480 personas que sufren ahora, como mencionaba, sumadas a las que llevan años con la añoranza del ser querido, muerto en las carreteras extremeñas, reclaman comprensión, respeto, respaldo y soluciones urgentes, no cómplices silencios.

Temas

Cartas a la directora