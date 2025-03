Accidentes, ¿legalmente imprudentes?

Comenta Compartir

Con casi todos ya devuelta a la rutina, es tiempo de hacer balance sobre lo acaecido en cuestión de accidentes en las ciudades y carreteras ... extremeñas. El goteo ha sido incesante, no como el pasado ejercicio, en el cual perdieron la vida 60 personas a lo largo del año, pero sí algunos con connotaciones especiales, porque un solo muerto en accidente es un drama evitable. Llama la atención la peculiaridad de algunos ocurridos en estos meses; dos el mismo día en Badajoz, con implicación de autobuses urbanos, el alunizaje de un coche en una tienda de modas, otro circulando sin conductor, atropellos a octogenarios y niños. Varios con muerte y heridos graves en esas carreteras asesinas, que desde años deberían ser autovías, y que no lo son por mor a ese olvido que se mantiene con Extremadura. Extraña que justamente en autovía, con la seguridad que proporcionan a la conducción, este verano se hayan producido más accidentes de lo normal, además con la implicación, en algunos, de varios vehículos. Tras el recuento definitivo, en el que nunca se incluyen los fallecidos después de las primeras 24 horas del accidente, ni los parapléjicos, tetrapléjicos, ni heridos con secuelas para toda la vida, las autoridades saldrán para repetirnos la 'cantinela' de siempre; velocidad, alcohol/drogas, y cinturón de seguridad, únicamente las infracciones de la que sacan pingües beneficios vía radares, controles a pie de carretera, drones y pegasus, nos presentan una somera realidad de las causas sin profundizar en lo que realmente produce el accidente. Para ellos, una conducta se considera aceptable o inaceptable desde la óptica de la seguridad en función de que haya algo que lo prohíba. La Ley de Tráfico y los reglamentos que la desarrollan están pensados para crear seguridad, pero ello no quiere decir que toda la seguridad esté contemplada en la Ley. Ponerse en carretera para la salida de vacaciones después de una dura jornada de trabajo de 8 horas es legal, pero no es prudente. No ir al oftalmólogo, pese a que uno empieza a percibir que su vista ya no es la de antes, no es ilegal, pero es imprudente. Subirse a un patinete sin casco se tolera, pero el piloto puede romperse la crisma. Usar el móvil con manos libres, con bluetooth, está permitido, pero produce distracciones mortales. Ponerse a conducir una 'scooter' de hasta 125 c.c sin haber tocado una moto en su vida ni haber recibido adiestramiento, aunque se posea el permiso B, es también legal, pero no es prudente... A la conducción hay que acudir con pleno sentido de la responsabilidad, conscientes de que nos encontraremos con situaciones de riesgo potencial, desde que nos subimos al coche y hasta que desconectamos el contacto, pero al mismo tiempo hay que tratar de disfrutar de lo que la conducción nos proporciona, que es mucho. Sentarse en el puesto de conducción con miedo a todos y a todo solo trae situaciones estresantes y peligrosas. El disfrutar del viaje debe comenzar desde la puerta de la vivienda hasta el lugar de destino. El coche nos proporciona toda la libertad que excluyen otros medios de transportes. Permite durante el viaje parar para conocer bellezas de la naturaleza, del arte, de la cultura popular de otros lugares. Si enfocamos todos nuestros viajes en el afán de disfrutar, sin prisas, sin agobios de todo lo que se nos ofrece a nuestro paso, la seguridad será palmaria. Por el contrario, afrontar un desplazamiento mirando el reloj, con el ánimo de batir algún récord, le llevará con más posibilidad a incumplir, a ser multado, aceptando unos riesgos que le pueden acercar al siniestro. La OMS considera los accidentes como una pandemia y asegura que no menos de cien personas en el entorno del fallecido sufren con ello, además, ningún país se puede permitir el lujo de que se produzcan por su costo sanitario, laboral y social. Los poderes públicos tienen la obligación de tratar de evitarlos, pero no solo de forma coercitiva, también cuidando que las condiciones psicofísicas con las que se conduce sean las adecuadas, invirtiendo en educación vial y, sobre todo, en carreteras seguras.

Cartas a la directora