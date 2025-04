Alcohol y conducción

Comenta Compartir

El número de accidentes de tráfico respecto al pasado año ha aumentado durante el periodo estival. Bien es cierto que este verano se han batido ... todos los récords de movilidad. No obstante, las autoridades de tráfico estudian la posibilidad de bajar la tasa de alcoholemia a 0,02 gramos de alcohol por litro de sangre. Sus estadísticas dicen que una de cada cuatro personas fallecidas en accidente había consumido alcohol o drogas. Sin lugar a dudas, el alcohol, sustancia socialmente aceptada, en concomitancia con la conducción mata, pero no en todos los accidentes en los que se dio positivo post mortem. Existen otras causas, que en combinación con él, los provoca. De esos cuatro fallecidos de las estadísticas, para tres no hay una explicación convincente por parte de tráfico, como la hay con el fallecido supuestamente por positivo en alcoholemia. Políticamente es incorrecto hablar de la causalidad de la vía en la que se producen. Calzadas sin desdoblar con alto índice de siniestralidad, según las mismas estadísticas. Como la antigüedad de los vehículos que sufren accidentes. Se puede bajar el índice de alcoholemia, y se anuncia, pero los demás condicionantes, mejor no menearlos. Nuestra región sufre estas asesinas carreteras sin que nadie diga nada sobre las que desde hace años deberían ser autovías, con un evidente ahorro de vidas.

El director general de Tráfico añadía que, con el índice de alcoholemia que se pretende imponer, la tasa de alcoholemia técnicamente pasaría a 0. Piensa que los conductores ante tan baja tasa –0.02–, y ante la duda de poder dar positivo en algún control, se abstengan de probarlo. Puede ser, y ojalá sea, pero en una sociedad en la que el líquido elemento es imprescindible en cualquier reunión, evento o celebración, la tentación hará que se beba, mucho menos, pero que se beba. La misma DGT ha sacado ya tablas de equivalencias para que los conductores se autocontrolen y beban lo justo. Con la tasa actual el conductor sabe con lo que da o no positivo, aún así, muchos desgraciadamente beben, provocan accidentes o son denunciados en los controles preventivos. ¿Se imaginan cuántos lo harán con la tasa que pretenden? Desde luego muchísimos más. En un país moderno, progresista, lo valiente sería coger el toro por los cuernos y si realmente el alcohol mata, establecer de verdad la tasa 0. Pasa que, con ella, ningún conductor se arriesgaría a beber alcohol y con ello, los controles y la recaudación dejarían de existir. Los fallecidos en accidentes de tráfico, sus familiares, sus allegados, merecen que se estudien profundamente las causas. Si las carreteras son culpables, que se construyan autovías, si los coches son viejos, se den ayudas para su achatarramiento como se hacía antes, que se controlen los reconocimientos médicos de conductores, que no se permita conducir a personas, mayores o jóvenes, sin las condiciones psicofísicas necesarias. El salir y soltar la bomba para desviar la atención de problemas más graves, es simplista e inaceptable.

Cartas al director