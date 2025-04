Adiós, pibe

Comenta Compartir

Como era futbolero, me permito la licencia de llamar «pibe» a nuestro Papa Francisco. Su muerte no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a ... los no adeptos, que los tenía, dentro y fuera de la Iglesia. Fue el faro que llevó esperanza a los débiles, los necesitados, los emigrantes, los pobres, los presos. Cumplió a rajatabla los mandatos del sermón de la montaña. Se convirtió en un líder para muchos jóvenes. Su visita al campo de refugiados de Lampedusa y su lamento hecho voz: «¿Dónde está la sangre de tu hermano, cuyo grito llega hasta mí?», nos despertó del letargo de la más odiosa indiferencia al sufrimiento del ser humano. El papa Francisco viajó a los países más pobres, llevando una brizna de esperanza. Se reunió con los poderosos, clamando por la paz en los países en guerra. Comió con los desheredados de la sociedad. Con su oración durante la pandemia vimos un halo de luz en la penumbra de lo desconocido. Se calzó las botas y pisó el fango que inunda algunos sectores de la Iglesia, apartando de ella a los que sobraban. Su simpatía, su calidad humana, ese tono argentino en su hablar, conquistó los corazones de creyentes y ateos. Y se nos fue después de escribir su mensaje de Pascua, insistiendo en la paz en el mundo, en el silencio de las armas, e impartiendo desde su silla de ruedas su última bendición urbi et orbi, que a los creyentes nos ha colmado de una inmensa ternura.

Que descanses en paz, pibe.

