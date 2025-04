Los accidentes y sus causas

Comenta Compartir

Cuando los responsables, o los que se atribuyen responsabilidades de tráfico que no les corresponden, tratan de justificar las muertes en accidentes de tráfico en ... nuestras carreteras, las achacan principalmente al consumo de alcohol al volante y a la velocidad excesiva. Para ellos, el factor vía no cuenta. El que seamos la región con menos kilómetros de autovías es baladí, sin embargo, la mayoría de las víctimas se producen en esas carreteras que están en mente de todos. La N-430, la N-432 y otras, que deberían ser desde años autovías. Pero no, eso es tema tabú, como la calidad de los reconocimientos médicos a conductores, fundamental para que ninguno con las condiciones psicofísicas alteradas pueda provocar una tragedia. El 25% de la población alguna vez en su vida ha padecido una enfermedad psíquica o un trastorno de la personalidad. Para curarse, han tenido y tienen que tomar pastillas, que también, como el alcohol, afectan a la conducción y como tal están prohibidas y penadas. En cuanto a la velocidad, un estudio de Mapfre atribuye los accidentes a la velocidad inadecuada, no a la excesiva. Velocidad esta que va intrínseca en la forma de conducir y que no captan los radares. Por todo ello, aumentar los controles es igual a aumentar la recaudación.

