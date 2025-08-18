¿Extremadura, lo primero?

Comenta Compartir

A nuestra señora presidenta no le importan los 3.000 millones de euros que se pierden en inversiones al votar en contra de la norma « ... antiapagones», como no le han importado otras partidas de financiación a las que ha renunciado en otros campos. Se ve que no las necesitamos, que nos sobra el dinero... Mientras tengan para cervezas, pan, circo, viajes, fiestas, eventos, toros y fotos, con eso les basta. Lo importante es seguir la línea tacticista de su admirada Ayuso, de oposición frontal al Gobierno central, aunque ello suponga renunciar a inversiones en nuestra tierra. Ya mismo saldrá de nuevo su fiel escudero, el señor Sánchez-Juliá, adoctrinándonos de nuevo desde esta tribuna sobre lo bien que marcha Extremadura con ellos. Cuando no les llegue para Sanidad, Educación y otras políticas sociales, le echarán la culpa, como siempre, al enemigo público número uno de todos los males, refugio y excusa permanente para camuflar su incompetencia y falta de ideas y de gobierno. ¡Extremadura es lo primero!, dice. Mejor dicho, decía Guardiola....

