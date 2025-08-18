HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente ¿Qué ha pasado este lunes, 18 de agosto, en Extremadura?
Cartas al director

¿Extremadura, lo primero?

J.M. Rodríguez Figueredo Montijo

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:06

A nuestra señora presidenta no le importan los 3.000 millones de euros que se pierden en inversiones al votar en contra de la norma « ... antiapagones», como no le han importado otras partidas de financiación a las que ha renunciado en otros campos. Se ve que no las necesitamos, que nos sobra el dinero... Mientras tengan para cervezas, pan, circo, viajes, fiestas, eventos, toros y fotos, con eso les basta. Lo importante es seguir la línea tacticista de su admirada Ayuso, de oposición frontal al Gobierno central, aunque ello suponga renunciar a inversiones en nuestra tierra. Ya mismo saldrá de nuevo su fiel escudero, el señor Sánchez-Juliá, adoctrinándonos de nuevo desde esta tribuna sobre lo bien que marcha Extremadura con ellos. Cuando no les llegue para Sanidad, Educación y otras políticas sociales, le echarán la culpa, como siempre, al enemigo público número uno de todos los males, refugio y excusa permanente para camuflar su incompetencia y falta de ideas y de gobierno. ¡Extremadura es lo primero!, dice. Mejor dicho, decía Guardiola....

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  6. 6 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  7. 7 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214
  10. 10 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Extremadura, lo primero?