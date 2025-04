La Diputación de Badajoz, los pueblos y la carretera

Comenta Compartir

Resulta sorprendente el nivel de aguante que tienen los pueblos extremeños. ¡Qué lejos queda aquel titular del HOY «Las obras de mejora de las carreteras ... de San Francisco y San Rafael han sido supervisadas por la Diputación» (HOY del 13 de julio de 2023), que vaticinaba un final de obra con las campanadas del año pasado! La foto de los políticos entregados a esta supervisión auguraba un final feliz y cercano. En estos días del inicio del otoño, el camino hasta mi casa, en una de estas pedanías, se parece a una pista forestal abandonada. Y faltan las lluvias, que terminarán de enlodar el trayecto y abrir socavones. ¡Cuántas preguntas! Nos dicen que hay desavenencias con la empresa concesionaria. Que habrá juicio. Y que las obras no se pueden continuar ahora (llevan paradas meses). ¿Se consentiría esta situación en otro sitio que no fuera el mundo rural extremeño? ¿Cómo se despacharían los responsables políticos de uno y otro lado si la carretera fuera competencia del contrario? ¿Qué nos queda a los ciudadanos de segunda, los que estamos abocados a la desidia y a la espera? Probablemente, no mucho más que cartas al periódico. No es de recibo.

Cartas al director