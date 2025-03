La central de Almaraz

Comenta Compartir

Llevamos ya varias semanas oyendo hablar en los medios de comunicación regionales del cierre o no de la central nuclear de Almaraz. Hemos visto infinidad ... de declaraciones a favor de la continuidad de dicha central; hemos tenido imágenes de manifestaciones pidiendo que no se clausure, etc., etc. Pero jamás hemos visto, ni hemos oído nada, a favor del cierre de la central. ¿Dónde están aquellos miles de personas que en otros tiempos se manifestaban en contra de las centrales nucleares? ¿Es que ya se ha convencido todo el mundo de la bondad y necesidad de las mismas? ¿O es que los medios de comunicación no le dan voz a esos grupos de gente?

Cartas a la directora