A Alfonso Ussía

Alfonso Ussía lleva muchos años escribiendo y hasta hace poco no le he descubierto. Como tenía –y la sigue teniendo– esa fama de derechón, yo ... no me había atrevido a hincarle el diente a ninguno de sus libros. Pero he aquí que leyendo en libros de otros autores algún elogio sobre su prosa, me dije: «A ver si me voy a estar perdiendo algo bueno», e indagué en internet hasta que me llamó la atención una serie de novelas sobre el marqués de Sotoancho. Dicho y hecho, empecé a leer la primera de ellas, y quedé encantado. Ahora estoy leyendo la segunda y sigue pareciéndome que eso es lo que yo llamo buena literatura. Lo bueno de todo es que aún hay otras cuantas más de esa serie. Señor Ussía, que lástima que sea tan retrógrado como articulista, porque con lo bien que escrib, otro gallo le hubiera cantado en el mundo literario. De cualquier manera, muchas gracias por sus novelas.

Cartas a la directora