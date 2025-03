La sanidad que necesitamos

Comenta Compartir

El partido es bien sencillo: mi esposa en una caída se rompió los maleolos de tibia y peroné. Intervención quirúrgica y pierna inmovilizada. Segunda consulta ... y servicio de radiología en el hospital y necesitamos un medio de transporte para bajarla de un primero. Toda una odisea, pues viene una ambulancia de urgencias con camilla. Rifirrafe gordo porque el profesional de la ambulancia hasta nos echa en cara que la orden del servicio está «falsificada». De buenas maneras le hago ver que la facultativa ha salvado con su firma la modificación. El buen hombre trata de arreglar el asunto con su centro de control. No hay forma. Al hospital en camilla y nos acompaña con toda la amabilidad hasta dejarla en la puerta de la consulta de radiología. Amabilidad de la persona que le hace la radiografía y nos acompaña hasta la salida hacia trauma. Amabilidad en la consulta. Bajen a recepción que les pidan una ambulancia. Que si quieres arroz. De todo lo cual deduzco: todos los profesionales se merecen mi admiración y respeto por sus deseos de atender a sus pacientes. Luego hay un problema: ¿quién nos enfrenta a los pacientes con los profesionales de la sanidad? Me temo que haya una filosofía de trabajar la sanidad para la sanidad, que no es para los pacientes. Dejen este asunto en manos de los profesionales y tendremos la sanidad que ellos quieren y nosotros necesitamos.

Temas

Cartas a la directora