Una perspectiva biológica de la salud

La complejidad de las amenazas a la salud no deriva de la dificultad de encontrar soluciones clínicas a la aparición de problemas sanitarios, sino de ... la emergencia holística, estocástica y no lineal de la «vida y su biología», que es el «todo» del que formamos parte de forma indisociable. De entre los diferentes ámbitos de salud trabajados desde la estrategia (OH), las zoonosis y la resistencia a antibióticos (RA), son las estrellas, como puede comprobarse en una somera revisión a la literatura científica sobre (OH). Concretamente se pone de manifiesto en una reciente publicación ('La literatura científica en «One Health» comentada'), donde literalmente se expresa «hemos querido publicar esta contribución dedicada al saber que se genera en el ámbito de 'Una sola salud' en todo el Mundo».

Desde una perspectiva clásica de la salud humana, la adquisición de resistencias por los patógenos es la preocupación inmediata y urgente. La tentativa reduccionista de camuflar el montante de evidencias sobre la dimensión del problema y los riegos de salud derivados del mismo, tan solo con una gestión prudente (más control) del uso de antibióticos, solo faltaba, no parece suficiente para enfrentar este desafío. Aplicando una óptica medioambiental, donde el suelo es un gran reservorio de resistencia a antibióticos y la clínica la fuente original de la misma, existe un amplio consenso institucional en la necesidad de reducir la transferencia de antibióticos, bacterias RA y genes de RA, a través del medio ambiente. El desconocimiento de los vínculos causales de resistencia, en los agroecosistemas, supondría únicamente el último peldaño de una escalera conformada por la complejidad emergente en todos los ecosistemas a diferentes escalas incluida la planetaria. Así, además de la transmisión local entre hábitats conectados en la que se centran los estudios publicados en el marco del concepto actual de 'Una sola salud', la transmisión de microorganismos resistentes podría producirse a escala global, lo que exigiría un abordaje de la misma dimensión, para ayudar a reducir la carga de la RA, así como su impacto en la salud humana y de los ecosistemas. En definitiva, los conceptos de 'Una sola salud', 'Salud mundial' y 'Salud global' integran el conocimiento de los elementos biológicos y ecológicos (microorganismos, vectores, huéspedes biodiversos y medio ambiente) necesarios para comprender la aparición, dispersión y evolución de la RA. Entonces, las diferencias conceptuales de «salud» ¿están claras, o no? Sí lo parece, que todos los hábitats de la diversidad biológica se encuentran ambientalmente interconectados en mayor o menor grado. Así, centrarse en las escalas locales y en sus causalidades lineales desatendiendo en todo o en parte la escala planetaria y holística de procesos no lineales, en sí mismo, podría suponer otro riesgo para la salud, «la vie c'est la vie». La expansión de clones y determinantes de RA entre los microbiomas modificará el equilibrio microbiótico, ejerciendo de amplificador de resistencias, igual que la contaminación de hábitats por antibióticos u organismos RA. Aunque disponemos de novedosas soluciones, como la modificación in situ del microbioma utilizando la metagenómica (permite conocer la ecología microbiana directamente en el medio natural a mayor escala y con mejor detalle) para eliminar los genes de RA en microbiotas infectantes y otros métodos incipientes (edición genética CRISPR142), que podrían llegar a ser una buena herramienta para la restauración de la susceptibilidad a los antibióticos, ¡estamos jugando con fuego! Si bien, la implantación de OH ha sido respaldada por organizaciones mundiales, incluyendo las Naciones Unidas, únicamente desde una visión holística y en el marco de una ética no reduccionista, que trascienda las fronteras de las profesiones tradicionales, será una herramienta valiosa para abordar desafíos globales. Reconociendo la complejidad tanto en la «propiedad» del problema («amenazas a la salud») como de las soluciones, en un marco «interdisciplinar», es un hecho la competencia entre los interesados por el problema y coherente con el concepto teórico de Gusfield sobre problemas públicos, por liderar la definición o impedirla. La resultante «coopropietaria» podríamos definirla como «colaboracionismo ingenuo». En principio las luces cortas, están muy bien, pero son de reducido alcance, y se hace necesario adoptar un enfoque «transdisciplinario» no solo que integre disciplinas sino que trascienda sus límites para crear un nuevo marco de referencia. Las luces largas conllevan coherencia y responsabilidad académica junto a profesiones reguladas y dinámicas, que aporten seguridad; políticas nuevas y una sociedad civil informada y participativa, en un contexto cooperativo e imbricado, capaz de abordar eficazmente problemas complejos, considerando múltiples dimensiones y perspectivas. En este escenario, y cuando para el Consejo Europeo es de vital importancia la integración de la diversidad biológica en todos los niveles de gobierno y de la sociedad, la biología y la profesión de biólogo ¿Qué papel deben jugar? Los enfoques OH no solo afrontan las amenazas de enfermedades, sino que también contribuyen a los 'Objetivos de desarrollo sostenible'. La reciente Ley Europea de Restauración de la Naturaleza tiene como objetivo reparar el 80% de los hábitats europeos en mal estado y revertir la degradación de todos los ecosistemas. Es la primera ley restauradora y no sólo preservadora, concomitante con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming Montreal. La biodiversidad es la piedra angular, garantiza la seguridad alimentaria y farmacológica a largo plazo, es determinante en el equilibrio de la naturaleza, amortigua los efectos del cambio climático y previene la propagación de enfermedades infecciosas. ¡Aprendamos de la vida!

