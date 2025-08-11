Puede la conciencia emerger brevemente incluso cuando el cerebro parece estar colapsando? Esta pregunta desafía nuestras concepciones tradicionales sobre el deterioro cognitivo irreversible y abre ... el camino hacia una revisión profunda de lo que significa la consciencia en el umbral de la muerte.

La lucidez terminal (LT) es un fenómeno documentado en personas con enfermedades neurodegenerativas avanzadas que, horas antes del fallecimiento, recuperan súbita y momentáneamente habilidades cognitivas que se creían perdidas: reconocimiento de familiares, lenguaje coherente, expresión emocional compleja. Aunque durante décadas se interpretó como un fenómeno anecdótico o de naturaleza espiritual, en los últimos años ha comenzado a considerarse un evento de interés neurocientífico legítimo (Nahm et al., 2012; Brayne et al., 2008).

Un fenómeno relacionado y también ampliamente estudiado son las experiencias cercanas a la muerte (ECM), sistematizadas por Raymond Moody en los años setenta. Estas experiencias incluyen percepciones extracorporales, revisión panorámica de la vida, sensaciones de paz, visiones de luz intensa y encuentros con figuras significativas, incluso en ausencia de actividad eléctrica cortical medible (Van Lommel et al., 2001; Greyson et al., 2022). Si bien tradicionalmente se explicaban en términos espirituales, hoy día se analizan también desde la neurobiología, sin que ello haya agotado su misterio.

La aparición simultánea de LT y ECM en numerosos casos clínicos sugiere la posibilidad de que ambos fenómenos compartan bases neurobiológicas. Estudios en animales han revelado que, tras la parada cardíaca, el cerebro presenta un pico de actividad eléctrica sincronizada en frecuencias gamma, que suelen estar asociadas con la conciencia, la integración sensorial y la memoria (Borjigin et al., 2013). De manera concordante, investigaciones recientes en pacientes humanos en estado crítico han registrado picos similares de actividad gamma de alta coherencia segundos antes de la muerte clínica (Vicente et al., 2023). Esta hiperactividad transitoria podría representar un intento del cerebro de integrar la información residual en un último esfuerzo funcional antes del colapso total. A nivel fisiológico, se ha observado que la hipoxia cerebral en el proceso de morir interrumpe la inhibición tónica de la corteza cerebral, lo cual puede permitir la activación de redes neuronales previamente silentes. En particular, la desinhibición de la red por defecto –implicada en el sentido del yo, la introspección y la evocación autobiográfica– puede facilitar el acceso a memorias profundas y emociones intensas (Mashour & Hudetz, 2018). Así, lo que parecía un acto poético de despedida podría tener una explicación neuroquímica fundamentada.

Una hipótesis complementaria es la de la plasticidad reactiva transitoria: una reorganización funcional breve de redes cerebrales deterioradas que, ante el colapso sistémico, forma configuraciones temporalmente coherentes capaces de sustentar procesos conscientes (Zeman, 2020). En el caso de enfermedades como el Alzheimer, donde la degeneración sináptica es extensa, este fenómeno puede interpretarse como una desinhibición funcional: al desaparecer progresivamente las redes inhibitorias, emergen patrones eléctricos residuales que –bajo ciertas condiciones bioeléctricas– alcanzan la coherencia necesaria para producir estados lúcidos. En este contexto, podemos pensar en un marco teórico integrador que articula la neurobiología del proceso de morir con dos teorías contemporáneas de la conciencia: la teoría autopoiética de la cognición, desarrollada por Maturana y Varela (1980), y la teoría de la información electromagnética consciente (CEMI) de McFadden (2002, 2020).

Desde la teoría autopoiética, el sistema nervioso es visto no solo como una estructura física, sino como un sistema vivo que mantiene su organización a través de la autorregulación de sus componentes. Así, en condiciones límite, el cerebro no solo colapsa: puede reconfigurarse momentáneamente en un último intento de preservar su identidad organizacional, dando lugar a un estado fugaz de conciencia.

La teoría CEMI complementa esta visión proponiendo que la conciencia no reside únicamente en las sinapsis ni en la actividad electroquímica de las neuronas, sino que emerge de la integración de patrones de información codificados en los campos electromagnéticos generados por la actividad neural colectiva. En el proceso de morir, fenómenos como la desinhibición sináptica, la descarga masiva de neurotransmisores y la reactivación de redes residuales pueden generar campos electromagnéticos transitoriamente coherentes, capaces de sostener estados lúcidos reales aunque efímeros.

Este enfoque –que articula neurobiología, física de la información y teoría de sistemas vivos– ofrece una alternativa al paradigma mecanicista que concibe al cerebro como un sistema que degenera de manera lineal y unidireccional. La lucidez terminal, vista como una reorganización autopoiética-electromagnética, permite reconsiderar los límites de la conciencia humana no como un apagón, sino como un proceso dinámico y emergente que puede revelar, en sus últimos momentos, una inesperada capacidad de integración funcional.

Una reflexión empírica adicional resulta de un estudio reciente (Vicente et al., 2023), donde se documentó que el cerebro humano mantiene actividad gamma coherente incluso después del cese del flujo sanguíneo. Este hallazgo sugiere que la conciencia podría sobrevivir, al menos por unos segundos, a la muerte clínica convencional. En este intervalo, se abren posibilidades para la LT o las ECM como manifestaciones funcionales de un cerebro que, pese al colapso inminente, intenta sintetizar su propia historia, identidad y presencia.

¿Y si la conciencia, lejos de apagarse sin más, encontrara en su disolución una última forma de integración para despedirse de sí misma? Esta pregunta no solo interpela a la ciencia, sino también a nuestra comprensión de lo que significa estar vivos –y morir– con conciencia. Más que una conjetura metafísica, esta posibilidad se perfila como una hipótesis con fundamento biológico, profunda resonancia humana y una ineludible carga existencial.