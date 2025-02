Influencia de la diversidad biológica en la salud humana

Los cambios de paradigmas suceden relativamente rápido, aunque los postulados heterodoxos se toman su tiempo. En este sentido conceptos como: biodiversidad, holobionte, bioma, cambio climático, desarrollo sostenible… que se han ido definiendo e implementando durante el último siglo, sin haber cristalizado en una nueva cosmovisión ... dominante sobre la naturaleza de los seres vivos (su conformación simbionte u holobionte) de la que emergen características supraespecíficas y que tendrá una enorme influencia sobre cómo entender la salud humana.

El abordaje de la salud a través de un nuevo enfoque denominado 'Una sola salud' más holístico y evolutivo, proporcionará mejores respuestas a los problemas actuales y futuros. Se debe superar el reduccionismo disciplinar sin ninguna tentativa de síntesis, y adoptar la transdisciplinariedad de los sistemas complejos, como estrategia de resolución para los problemas de salud. Para entender el incremento de pandemias infecciosas o no (obesidad, diabetes, salud mental…) hay que comprender la diversidad biológica. Entre las enfermedades infecciosas emergentes, más del 42% son zoonosis, que se originan en especies silvestres, y que debido a la pérdida de hábitats naturales, como por ejemplo, la destrucción de ecosistemas selváticos para cultivar Palma, se incrementa el contacto de la fauna salvaje y doméstica. La desaparición del hielo ártico debido al calentamiento global y las especies invasoras debido a la globalización y al cambio climático, son otras. Y así muchas más, pero todas desembocan en la pérdida de diversidad biológica.

El escarabajo rojo de la trementina es una plaga autóctona de EE UU, donde sus hongos simbióticos atacan árboles dañados. Como especie invasora en China, adquirió una nueva microbiota fúngica que les permite perforar árboles sanos y destruirlos. Así, consideramos un «organismo» a lo que sería en realidad un conjunto de organismos integrados (holobionte). Somos individuos solo en la medida en que una comunidad se diferencia de otra comunidad. Comprender los holobiontes es entender la salud en su contexto ecosistémico y evolutivo. Los grandes biomas no pueden sobrevivir sin las conexiones que tejen sus macro y micro habitantes. ¡No podemos ser más ecología!

Las bacterias sacarolíticas del colon ascendente, cuando fermentan la fibra alimentaria producen ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios potentes (butirato, propionato y acetato), junto a dióxido de carbono e hidrógeno. Las bacterias del colon descendente, responsables de la proteolisis proinflamatoria, productoras de aminas biógenas (psicoactivas y vasoactivas) poco saludables, junto con metano y ácido sulfhídrico. Cuando en el balance de gases predominan estos últimos, estamos ante una disbiosis (desequilibrios de la microbiota) proinflamatoria que altera la permeabilidad intestinal, con todas sus graves consecuencias.

La peste bubónica producida por yersinia pestis, bacteria causante de la mayor selección natural en humanos, donde sobrevivieron un tercio de la población, solo aquellos que eran portadores del alelo responsable de la hiperrespuesta de citoquinas inflamatorias. Aquellos genes que nos protegieron de la peste, ahora nos enferman o nos matan cuando somos inflamados por virus, pólenes, azúcares... Imaginar un escenario climático de deshielo del permafrost, donde se liberaría una cantidad ingente de microorganismos, virus y sustancias que han permanecido enclaustradas durante cientos de miles de años, incluidos los simbiontes y patógenos de nuestros parientes neandertales. ¡Simplemente, mejor no comprobarlo!

Las personas nacidas por cesárea desarrollan con más frecuencia asma, diabetes y obesidad que los nacidos por parto natural. Nuestra microbiota depende de nuestro paso por el canal del parto e influye en nuestro desarrollo. Se ha evidenciado que el comportamiento autista en ratas se reduce con el reemplazo de bacterias entéricas. Alrededor del 40% de las personas con autismo tienen problemas gastrointestinales y presentan disbiosis específicas. El uso de antibióticos durante la gestación o en los primeros seis meses de vida, aumenta notablemente la probabilidad de padecer obesidad y alergias. La población occidental tiene una microbiota muy empobrecida respecto a las tribus de cazadores-recolectores existentes, que es dos veces más diversa y en paralelo al consumo de fibra y estados naturales de salud. En ratones sometidos a una dieta pobre en fibra, en cuatro generaciones reducen su diversidad microbiana a la mitad.

La riqueza de simbiontes es imprescindible para mantener la homeostasis intestinal y es un actor principal en la psico-modulación a través de la síntesis de neurotransmisores entéricos (serotonina y GABA fundamentalmente) y, de la formación y modulación de los receptores entéricos a neurotransmisores producidos por el encéfalo. El 60% de toda la información que el cerebro recibe del cuerpo es intestinal. En ratones libres de gérmenes el estrés no provoca inflamación, en cuanto son colonizados, con el estrés vuelve la inflamación. Artífices de la inmuno-modulación a través de la expresión de genes y del tejido linfoide asociado al intestino (GALT), junto a inducir tolerancia antigénica hacia ellos mismos. Ayuda a regular la absorción de nutrientes y la producción de hormonas que controlan el apetito y el gasto de energía, regula también los niveles de glucosa y lípidos en sangre. Es fundamental para la no absorción y eliminación de muchos tóxicos, como los metales pesados, impidiendo la aparición de enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, etc.

Parece evidente que la diversidad biológica está relacionada con la salud y que su disminución es esencial para comprender la perdida de salud. De hecho, los tumores por ejemplo, tienen un microbioma asociado, y la presencia de estos microorganismos explicaría por qué algunas personas son más sensibles a la inmunoterapia.

¿Tiene sentido evolutivo, que el origen del beso romántico, fuese el intercambio de fluidos profalácticos de simbiontes? Autores como Schapheer, proponen el concepto de «holobionte de ecosistema», como el que realiza procesos ecológicos clave para proteger la naturaleza (biosfera). ¿No es Homo sapiens hoy, el más significativo de estos? Más vale prevenir que curar, ¿o no? ¡Pues estamos tardando!