Influencia de la diversidad biológica en la salud humana

Recientemente se ha publicado la Orden PCM/1341/2022, por la que se aprueba la Estrategia de Biodiversidad y Ciencia (EBC), que nos sirve de ... inspiración para tratar un enfoque sobre la salud humana y su vinculación a la biodiversidad, que aún no es muy popular pero que se irá implementando e implantando más pronto que tarde. En 1881 se celebró un congreso de medicina en Londres con la participación de Pasteur, Koch, etc. donde se discutió la teoría de los gérmenes y sus efectos sobre la salud humana. Por primera vez se adoptaron las prácticas de esterilización, vacunación... provocando la inflexión entre un aumento lineal de la población a un crecimiento exponencial, el mayor éxito de la especie. Desde la comercialización de los antibióticos en la década de los 50, la esperanza de vida casi se dobla en todos los países, pobres y ricos.

Si somos algo, parece evidente que somos biología, y como nos enseñó Theodosius Dobzhansky «nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución». Una biología que ha sido capaz de crear una elevada cultura que nos ha proporcionado éxito como especie, pero que también nos ha puesto en un escenario de muchísimo riesgo (pérdida de biodiversidad, cambio climático, desertificación, pandemias, desigualdad e inequidad social…). La evolución alumbra a H. sapiens en el momento de la máxima diversidad biológica planetaria, y la interacción con esta nos trajo como somos y nos sigue llevando sin destino por ahora, como integrante de la biosfera y, como ecosistema particular (un holobionte) de más de 50 billones de células portadoras de nuestro genoma y cien trillones de bacterias, arqueas, hongos, virus, etc. (microbiota), con más de dos millones y medio de especies y/o cepas simbiontes, portadoras de una fantástica diversidad genómica de más de siete millones genes y sus metabolitos (microbioma). Una unidad ecológica que nos define y nos proporciona una imagen mucho más compleja y real que la del simple y reduccionista individuo e imprescindible para avanzar en materia de salud humana, ese equilibrio homeostático que nos hace estar y sentirnos bien.

A través de un nuevo enfoque denominado 'Una sola salud' más holístico y evolucionista, tendremos mejores respuestas a los problemas de salud actuales y futuros. La definición proporcionada por el Cuadro de Expertos de Alto Nivel para tal efecto es: «Un enfoque unificador integrado que procura equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. El enfoque reconoce que la salud de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente están estrechamente relacionados y son interdependientes. Este enfoque interpela a múltiples sectores, disciplinas y comunidades en diversos niveles de la sociedad, con miras a trabajar conjuntamente para promover el bienestar y neutralizar las amenazas para la salud y los ecosistemas y, al mismo tiempo, hacer frente a la colectiva necesidad de agua potable, energía y aire, alimentos sanos y nutritivos; tomar medidas relativas al cambio climático; y contribuir al desarrollo sostenible». En esta línea, la EBC plantea una gestión moderna de la biodiversidad para la que es necesario incorporar todos los conocimientos científicos disponibles a la toma de decisiones, fomentando las interacciones entre la ciencia y la política, potenciando el desarrollo y transferencia de nuevos conocimientos a toda la sociedad e implicándola a su vez en la generación de los mismos. Se plantea que debemos integrar la naturaleza en los modelos socioeconómicos, pero lo que se debiera integrar son las actividades humanas con las leyes y ciclos naturales, en el marco de un contexto bio-socio-económico. Este se ajustaría más a un abordaje transformador que minimice los efectos negativos del escenario actual y genere uno nuevo, que per se, tienda a saludable. Los antibióticos y otros biocidas han disminuido la diversidad microbiana con los que evolucionamos y aunque ha bajando la prevalencia de muchas enfermedades infeccionas, han aumentando otras como las autoinmunes, alérgicas, Crohn, obesidad… y creado patógenos multirresistentes (superbacterias) por el inapropiado uso y abuso de los mismos. La vitamina B12 o cobalamina es producida únicamente por bacterias y arqueas. Es esencial para el normal funcionamiento del cerebro y de lo que emerge de él. Está implicada en la formación de la sangre, en la síntesis y regulación del ADN y también en la metabolización de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de los glúcidos. Las bacterias de la boca transforman los nitratos de las verduras de hoja ancha en óxido nítrico protector cardiovascular.

Para Lynn Margulis, «debemos comprender cómo los organismos se unen en formas nuevas y fascinantes para comprender las complejidades de la vida». Cada animal o planta es un bioma, una serie de ecosistemas interactivos, que regulan nuestros procesos metabólicos, nuestros sistemas nervioso y endocrino, modulando nuestra función de relación, conducta y conciencia incluidas, además de nuestro sistema inmunológico entre otros muchos aspectos, que nos proporciona una forma diferente de entender la vida.

Si observamos a la naturaleza, encontramos múltiples contextos evolutivos como la trofalaxia, proceso por el cual los insectos sociales (hormigas, abejas, termitas…) se transfieren alimento y/o simbiontes boca a boca o ano-boca. Y además constituye un mecanismo de comunicación imprescindible para crear y mantener sus sociedades de forma saludable. La adquisición de simbiontes intestinales fue clave para la evolución de los insectos, y también lo ha sido para H. sapiens. Cada especie microbiana no está asociada con nosotros por casualidad, ni a cualquier parte del tubo digestivo. También la introducción de diferentes alimentos en las dietas de los bebés va en paralelo al desarrollo de las diferentes familias de simbiontes, que nos sintetiza nuestro camino filogenético. Todas han sido decisivas en la evolución de nuestra alimentación y nutrición, cada vez más diversa y manteniendo una doble tendencia evolutiva, la reducción del tubo digestivo y el aumento de la encefalización, siendo este proceso particularmente influyente en los procesos emergentes de nuestro cerebro (conciencia, cultura, sociabilidad, sexualidad…). La evolución no mantiene algo para nada, sabemos que la leche materna contiene azúcares que no se absorben ¿qué sentido biológico tendría desperdiciar energía? pero no hay tal desperdicio, nuestros genes nutren al bioma que somos.