Del gen a la sabiduría del vivir

James Watson, uno de los arquitectos del paradigma molecular de la biología moderna, ha sido ampliamente cuestionado por sus posturas sobre inteligencia, raza, edición genética ... y determinismo biológico. Aunque su papel en el descubrimiento de la doble hélice del ADN lo posiciona como una figura central en la historia de la ciencia, su legado ha sido duramente cuestionado por defender una visión que sobredimensiona el poder explicativo del gen y reduce fenómenos complejos, como la inteligencia, a meras construcciones genéticas.

Frente a esta visión reduccionista, se contrastan otras epistemologías de lo viviente, como la teoría de la autopoiesis de Maturana y Varela, los enfoques sobre la información no digitalizable de Miguel Nicolelis, y las advertencias lógicas de Gödel, Penrose y Chaitin, quienes cuestionan la idea de que la mente o la conciencia puedan ser codificadas o modificadas mediante sistemas computacionales o genéticos.

A partir del análisis de estos enfoques, se exploran los límites explicativos del reduccionismo y se plantea la necesidad de una ciencia que reconozca la complejidad del vivir.

Watson es una de las figuras más influyentes en la historia de la biología moderna. Desde el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 junto a Francis Crick, pasando por su papel en la dirección del Proyecto Genoma Humano, hasta su promoción de herramientas como CRISPR-Cas9, su trayectoria ha sido clave en la consolidación del paradigma molecular de la vida. Sin embargo, su legado también encarna los excesos ideológicos del reduccionismo genético. Watson sostenía que los genes no solo explican los procesos biológicos, sino también la inteligencia, la conducta y la organización social. Esta visión convirtió al genoma en un oráculo moderno, supuestamente capaz de dictar lo que somos, lo que podemos ser y lo que deberíamos ser. Su defensa pública de la mejora genética de la inteligencia humana, así como su insistencia en un origen genético para las diferencias raciales en el coeficiente intelectual (CI), han sido ampliamente criticadas por la comunidad científica. Joseph Graves (2009), primer doctor afroamericano en Biología Evolutiva, y Francis Collins (2006), quien sucedió a Watson en la dirección del Proyecto Genoma Humano, han señalado que no existe evidencia que respalde una base genética racialmente diferenciada del CI. De hecho, los estudios en genética poblacional han demostrado que la variación genética dentro de los grupos humanos es mayor que entre ellos (Lewontin, 1972), lo que desmonta la idea de razas biológicas con capacidades intelectuales distintas.

Watson no solo participó en la formulación del 'dogma central' de la biología molecular (ADN → ARN → proteína), sino que lo convirtió en una ontología: el ADN como explicación de la fisiología, la cognición, la identidad e incluso la jerarquía social. Su afirmación de que «si eres verdaderamente idiota, yo lo consideraría una enfermedad» ilustra cómo convirtió una teoría científica en una ideología tecnobiológica que patologiza la diferencia y promueve su edición.

En 2007, Watson declaró que las diferencias de CI entre personas blancas y negras «son genéticas», una afirmación que provocó su marginación pública. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que la inteligencia es un fenómeno poligénico, profundamente influido por factores ambientales, culturales e históricos (Nisbett et al., 2012). Además, el propio concepto de CI ha sido cuestionado por sus sesgos estructurales y su escasa validez intercultural (Richardson, 2002).

Paradójicamente, Rufus, el hijo de Watson diagnosticado con esquizofrenia, describió las ideas de su padre como «una interpretación bastante cerrada del destino genético». Esta tensión entre biografía y discurso revela los límites del determinismo.

La propuesta de editar la inteligencia mediante ingeniería genética –si es que realmente fuera posible– plantea preguntas ineludibles: ¿quién decide qué debe ser mejorado? ¿Con qué criterios y con qué consecuencias sociales? El desarrollo de herramientas como CRISPR-Cas9 ha marcado un punto de inflexión en la historia de la biotecnología, proporcionando un poder sin precedentes sobre la definición misma de lo 'mejorable'. Como advierte Jennifer Doudna (2020), no estamos preparados, ni institucional ni éticamente, para gestionar de forma responsable la capacidad de reescribir el código de la vida.

La biología del conocer de Maturana y Varela ofrece una alternativa radical al reduccionismo: comprender la vida como autopoiesis. Los seres vivos no son el resultado de la ejecución pasiva de un código, sino sistemas dinámicos y autónomos que se configuran a través de su interacción constante con el entorno. Desde esta perspectiva, la cognición es una forma de acción encarnada, no un cálculo computacional. La inteligencia no emerge linealmente desde el genoma, sino desde la organización viviente y su relación situada con el mundo. La conciencia no puede codificarse, replicarse ni editarse: es un fenómeno emergente de una complejidad biológica, que desborda cualquier formalización digital.

Miguel Nicolelis sostiene que el cerebro humano no es un computador, sino un sistema biológico, afectivo y encarnado, irreductible a modelos digitales (Nicolelis, 2020). Esta crítica desmantela una de las metáforas más persistentes: la equiparación mente-software. La actividad cognitiva no puede reducirse al procesamiento algorítmico de información. Este límite ya había sido anticipado por Kurt Gödel con su teorema de incompletitud, según el cual ningún sistema formal puede ser a la vez completo y consistente desde dentro. Roger Penrose (1989) y Gregory Chaitin (2006) extendieron esta idea al ámbito de la conciencia y la creatividad, al sostener que ambas desbordan cualquier intento de formalización computacional. Chaitin, a través de su número, demostró que existen secuencias irreductiblemente complejas: formas de conocimiento que no pueden comprimirse ni representarse algorítmicamente. La vida subjetiva, los afectos y la sabiduría no se programan ni se editan. Son realidades emergentes, relacionales y profundamente encarnadas.

Las ideas de Watson sobre el mejoramiento genético han sido adoptadas y radicalizadas por movimientos contemporáneos como el transhumanismo, el tecnoliberalismo y la meritocracia genética. Estas corrientes comparten una fe en la biotecnología como herramienta de mejora y conciben el cuerpo y el cerebro como plataformas susceptibles de ser optimizadas, en un libre mercado. Esto puede conllevar desigualdades estructurales que condicionan el acceso a tales avances, abriendo la puerta a una distopía tecnocientífica de «mejorados» y «obsoletos» (Bostrom, 2005). La meritocracia genética lleva esta lógica aún más lejos, al promover la idea de que el éxito depende de capacidades innatas optimizables, desplazando así la responsabilidad social hacia el código molecular.

Watson ofreció una visión poderosa de la vida molecular, pero confundió el mapa con el territorio: asumió que el código genético contenía la totalidad del vivir. Hoy, cuando la biotecnología permite reescribir el genoma, se vuelve urgente retomar las preguntas que Watson no formuló: ¿Qué significa vivir? ¿Qué valor tiene lo diverso? ¿Qué tipo de humanidad queremos construir? Quizá el futuro de la biología no esté tanto en ampliar el poder del gen, como en ampliar las formas de interpretar la vida, capaz de transitar desde la información a la sabiduría del vivir.