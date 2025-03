Enseñar desde la ciencia, el gran desafío de 'sapiens'

Para qué sirve, desde el punto de vista biológico, pensar lógicamente? La evolución estocástica de la neurobiología humana dejó nuestro futuro (existencia) fundamentalmente en manos ... de la complejidad emergente y adaptativa de nuestro cerebro y de sus funciones cognitivas de alto rango (percepción, atención, memoria, lenguaje, razonamiento, funciones ejecutivas, resolución de problemas complejos, cognición social…), responsables del APRENDER consciente, a través de un ciclo de retroalimentación que afina y amplifica estos atributos en cada nivel de procesamiento orgánico, no lineal y no solo digital en los componentes epigenéticos del cerebro, generando un todo integrado, que literalmente es mucho más que la suma de sus partes.

La aparición de un lenguaje simbólico y de una conciencia autorreflexiva nos proporcionó una sociabilidad capaz de alcanzar una eficiencia brutal para enseñar, aprender e intercambiar conocimientos para obtener recursos y, al tiempo, una potentísima individualidad, generadora de identidad (intereses, deseos y creencias), pero insuficiente para prosperar fuera del grupo proveedor. Ambas cualidades (egoísmo-altruismo) compiten en un equilibrio muy inestable del que pende la especie, origen de nuestra cultura (ciencias, artes, instituciones, etc.) y también de nuestros conflictos sociales y existenciales. Aquellos que mejor solucionaron esta contradicción nos trajeron aquí, y, además, nos dejaron un potencial camino de éxito con un robusto GPS, la ESCUELA, para maximizar las oportunidades derivadas de la conciliación entre nuestros instintos sociales y la fenomenológica y auténtica experiencia de nuestro yo.

Las relaciones polisémicas entre los componentes de la comunidad escolar constituyen el contexto del proceso de Enseñanza/Aprendizaje y las de todos y cada uno de ellos con otros agentes exteriores conforman un escenario poliédrico de gran complejidad emocional. Así, la comunidad educativa puede ser sentida como propia o ajena, generando confianza y cooperación o malestar y rechazo, que conlleva desencanto y abandono en los estudiantes, estrés laboral en los docentes y problemas generalizados de salud mental. Por razones biológicas de supervivencia, la atención difusa se dirige más a los estímulos de peligro (disruptivos), mientras la atención focalizada se dirige activamente al aprendizaje. Esta capacidad de focalizar la atención opera conjuntamente con la consciencia perceptiva (hacia el mundo) y cognitiva (hacia el propio sentir y pensar), siendo el ejecutor de los procesos mentales destinados a resolver problemas complejos.

La búsqueda de la causa es constante, automática y universal en nuestra especie. Leibniz la llamó «el principio de la razón suficiente». Este pensar riguroso, que hace patente el origen y la razón de ser de los acontecimientos se inicia antes del primer año de vida, al que le sigue «la edad de los por qué», intensamente vivida e incómodamente sobrellevada por padres y maestros. A continuación la teoría de la mente nos permite comprender y predecir conductas, intenciones, emociones... en los demás y previo al quinto cumpleaños. Los efectos biológicos y sociales de la noción de causalidad aparecen muy temprano en los homínidos, en 'habilis' con la tecnología lítica y en 'erectus' con la tecnología del fuego, generaron la cimentación para la poderosa ciencia y tecnología de 'sapiens'. Pero también la atribución causal errónea es muy peligrosa. Piense en los chamanes y curanderos con poderes espirituales para curar y ¡la gente se lo cree sin pestañear! Las supersticiones (astrología, brujería…) tienen su origen en el enorme poder de las tendencias neurobiológicas a buscar el porqué de los acontecimientos y ¡todos los gurús lo perciben! Afortunadamente, también disponemos de sistemas neurobiológicos innatos de verificación y objetivación, que a través de inferencias desarrollan la capacidad crítica (analizar y evaluar saberes y conocimientos, aplicando criterios de racionalidad, pudiéndose aplicar a explicaciones e inferencias de todo tipo). Pero deben ser activados, entrenados y aprendidos en parte, para hacerlos operativos y de utilidad como vacuna contra el negacionismo, la posverdad, el «influencerismo de opinión gratuita»…, debería ser parte importante de la educación formal.

El equipamiento neurobiológico que nos permite operar, pensar e imaginar el espacio-tiempo hace que percibamos la flecha del tiempo, del pasado al futuro y no al revés o que esperemos que la luz venga de lo alto, participa también en el procesamiento de funciones cognitivas como la lógicas o los lenguajes matemáticos. Para Piaget (biólogo), la noción innata de permanencia, por la que sabemos que las cosas siguen existiendo aunque ya no estén a la vista, contextualizada en la afirmación «el universo es finito porque es curvo», de inmediato ¿y qué hay más allá? es espóntaneo o «el tiempo empezó en el Big-Bang» con ¿y qué había antes? Evidencian que el cerebro es un órgano práctico, evolucionado a conocer para predecir mejor. Whitehead y Russell formularon (matematizaron) la lógica simbólica, y como las capacidades cerebrales formales procesan tanto la lógica como las matemáticas, se pensó que serían en gran parte las mismas, tal como la informática digitalizada, utilizando simbologías elementales basadas en O y 1, ha puesto de manifiesto. Y por ello, la Psicología cognitiva sostiene que los procesos cerebrales son procesos computacionales. Pero el modelo computacional de la mente no logra explicar la conciencia, los afectos y la subjetividad, y la falta de bits o qubits en un aparato con inteligencia artificial no será la causa. Esta habrá que buscarla en un hardware orgánico con procesamiento digital y analógico. Pero ¿cómo se prepara a los jóvenes para desarrollar un pensar, un razonar, un enjuiciar que dé cuenta de capacidades críticas?

¡Felicidades docentes!