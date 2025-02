Comenta Compartir

Jesús Quintero, recientemente fallecido, estuvo en Badajoz invitado por José Manuel Villafaina en el año 1978 en uno de los inolvidables encuentros teatrales de aquella ... época, coincidiendo con la presencia también en Badajoz del gran autor venezolano Cabrujas, con su obra enorme 'El día que me quieras'. Entonces Badajoz estaba a la cabeza del teatro español, y Jesús Quintero estaba en aquellos momentos levantando vuelo majestuoso. Estuve almorzando con él en el bar Rivero, frente al Teatro Menacho. Años después, en el año 1983, Jesús Quintero me invitó a su inolvidable programa de Radio Nacional de España, para hablar sobre la gran Juana de Castilla, y desgraciadamente no estuve a su altura, estuve encogido toda la noche bajo el manto de este gran monstruo que se llamaba a sí mismo 'El loco de la colina'.

Cartas a la directora