Sobre el clima social

Escribía en HOY el 15 de junio Lorenzo Blanco Nieto un artículo sobre la situación política actual en el que decía que es evidente (para ... él) que la política del actual Gobierno, en sus años de gestión, no ha fabricado independentistas (se refiere a Cataluña), sino todo lo contrario. Señala que «el resultado de las últimas elecciones es elocuente dado que la mayoría actual del bloque constitucionalista es clara (74 a 61)». En los 74 escaños que suma el articulista incluye los 6 de Comuns, no solo los del PSOE, PP y Vox. Ya es mucho incluir, pero así y todo, los otros tres partidos juntan diputados para formar gobierno: 68. Se percibe, según él, que «la sociedad catalana ha mejorado la convivencia en estos años». Con esta mejora de la situación que aprecia Lorenzo Blanco (a quien conozco y estimo) se pregunta uno: ¿qué impide entonces a los partidos de ese «bloque constitucionalista» (cuatro) ponerse de acuerdo y formar un gobierno constitucionalista en Cataluña? La respuesta solo puede ser: o bien los cuatro partidos anteponen sus personalismos y tienen asquito de juntarse con aquellos otros que, siendo constitucionalistas también, no son dignos de andar en su compañía (y entonces esto no tiene solución). O bien alguno de los partidos «constitucionalistas» (¿el sanchista?) en realidad no lo es –ahí anda Illa echando las redes entre los indepes– y entonces el optimismo del articulista no tiene fundamento. Cuando vea a Lorenzo Blanco le preguntaré por estas dudas. Si además nos las aclarara en una nueva entrega podría beneficiar también a otros que, como yo, cuando valoran la situación política no dan crédito a lo que ven y oyen.

Cartas a la directora