Desde la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, en el Día Internacional del Voluntariado, resaltamos que cada experiencia de voluntariado nos transforma como personas y como ... sociedad, reconociendo la fuerza, dedicación y pasión de más de 15.000 extremeños que elegimos cambiar el entorno, las comunidades, a nosotros mismos y a nuestros semejantes a través de la solidaridad y el compromiso. Este día nos recuerda el impacto positivo que el voluntariado tiene en los más vulnerables y en la resolución de problemas sociales y también reafirma que estas experiencias son un pilar fundamental de la humanidad. El voluntariado es un acto de generosidad que beneficia a quienes reciben nuestro apoyo y transforma a quienes lo ofrecemos. Cada hora entregada, esfuerzo compartido y sonrisa brindada es una semilla de cambio que se siembra en el corazón de nuestra región. Estas experiencias no solo resuelven problemas inmediatos, sino que crean vínculos humanos, fortalecen la empatía y construyen sociedades más justas y equitativas. Quiero destacar a los voluntarios que trabajan en la respuesta a la catástrofe de la DANA. Su labor en momentos de crisis es un testimonio del impacto que el voluntariado tiene en la recuperación emocional y material de quienes han sido afectados por desastres naturales. A pesar de las condiciones adversas, han trabajado, y lo siguen haciendo, largas jornadas bajo la lluvia, enfrentando el frío y el barro, para asistir a las familias afectadas y colaborar en las labores de rescate y limpieza. Su valentía y generosidad son esenciales parareconstruir las zonas devastadas. Cuando un voluntario da su tiempo y esfuerzo activa una cadena de cambios en su entorno. Desde la protección del medio ambiente hasta la atención a los sectores más vulnerables. Las comunidades se vuelven más resilientes, unidas y solidarias. Son esas experiencias que transforman las que nos permiten avanzar hacia un mundo donde la dignidad y los derechos de todos son respetados. No solo las comunidades cambian, los voluntarios también experimentan una transformación personal. El voluntariado amplía nuestra perspectiva, nos conecta con personas y realidades diversas, nos enseña sobre el poder de la cooperación y nos permite descubrir habilidades, talentos y una fortaleza que quizás no sabíamos que teníamos. Nos convierte en agentes de cambio, transformando nuestros valores y haciéndonos más conscientes de nuestro papel en el mundo. Además, el voluntariado es una de las herramientas más poderosas que tenemos -a soledad hasta la injusticia, cada acto de voluntariado es un paso hacia un mundo donde nadie se quede atrás.

