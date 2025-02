El retraso y el retrato del subconsciente

Comenta Compartir

Me preguntaba hace años un conocido cómo hacemos los que nos dedicamos al ámbito de la discapacidad y tenemos una discapacidad para poder dormir. Se ... refería al soportar un día sí y otro también los improperios y humillaciones que se escuchan o publican sobre nuestra discapacidad. En mi caso, el método que me funciona es responder sin dudarlo, por impulso. Por suerte, la sociedad está cambiando y los rezagados a entender que no hace gracia a nadie el ponernos a parir jugando con la semántica, hoy en día cuentan con la reprobación de todos. Esto los obliga a tener que esconderse bajo el anonimato, al amparo en ocasiones de una red social. A estás personas que retratan su subconsciente les tenemos que recordar que las personas con discapacidad somos respetables siempre y hemos de ser respetadas y más en la escena pública y por responsables políticos. Que dejen de utilizar nuestra circunstancia para mofarse, agredir o vituperar a los adversarios políticos. Que la discapacidad es un elemento de diversidad humana valiosa que no pude emplearse de arma arrojadiza para zaherir o avergonzar al contrincante. Y que nada de vergonzoso ni risible hay en la discapacidad y en las personas que la tenemos, y el seguir acudiendo a la discapacidad o invocarla como insulto o afrenta en una sociedad democrática excluye a quien incurre en ello de los parámetros de decencia mínima exigibles para actuar y participar en la política, que es una actividad noble aunque algunos la ensucien. Acuérdense de ella solo para remover los obstáculos que impiden o dificultan la presencia, participación y progreso de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora