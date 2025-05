El invento de la plataforma única

Comenta Compartir

En materia de accesibilidad insistimos mucho en que todavía nuestra capacidad de asombro dista mucho de verse colmada. Y un buen ejemplo lo tenemos con ... el artículo del 11 de marzo publicado en HOY titulado «Cuidado con el urbanismo», en el que su autor, Alberto González, cronista oficial de Badajoz, demuestra a su entender que domina la materia en su relación con los ciudadanos, al definir la plataforma única como «un invento que acabará por desertizar el casco antiguo». Lo curioso es que indica que el urbanismo es lo que configura una ciudad y que bien gestionado la hace funcional, armónica y cómoda. Olvida que ese es precisamente el objetivo de la plataforma única. Al citar los ejemplos del mal urbanismo se olvida mencionar como uno de los más graves el proyectar viales que expulsan al ciudadano en beneficio de los vehículos, o el diseñar aceras que por su ridícula estrechez es preciso pasar de perfil para no ser atropellados. También, en su artículo se adentra en el ámbito de la edificación, citando actuaciones que, a su juicio, son acertadas por «el sentido común y atender las necesidades reales» como los grupos de Santa Marína, José Antonio, Puente Nuevo y La Paz en Badajoz. Obvia que son precisamente las zonas donde han tenido que afrontar sus propietarios costosas inversiones para instalar ascensores para no quedar encerrados en sus viviendas. Quería aprovechar para darle una pista cuando aprecia en calles del Casco Antiguo viales desiertos: en sus edificios los propietarios no consiguen que se imponga el sentido común al no permitirles llevar a cabo actuaciones que compatibilicen patrimonio y accesibilidad por tener elementos con ciertos niveles de protección.

Temas

Cartas al director