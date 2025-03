Los aldeanos de Mérida

Comenta Compartir

Iluso de aquel que trabajando en el ámbito de la accesibilidad piense que su capacidad de asombro está colmada. Un ejemplo lo tenemos en las ... declaraciones de tres comerciantes de Mérida, que recogía HOY el 22 de noviembre, en las que proferían loas a las barreras arquitectónicas en el urbanismo despotricando sobre la extensión de las calles en plataforma única en la capital de la región. Reconozco que durante mi vasta trayectoria en esta materia, en la que he oído y leído de todo, jamás imaginé que uno de los argumentos para intentar parar el sentido común y la lógica fuese el que nos regalan los protagonistas antes mencionados, al indicar «se puede mover uno mejor a pie, pero no para comprar porque es incómodo ir con bolsas en un circuito tan grande». ¿Pretenden acaso hacernos creer que Mérida es una pequeña población perdida en un monte, donde habitan unos aldeanos que no conocen la civilización? La segunda de las lindezas que nos regalan para abundar con más contundencia en el agravio hacía las personas con necesidades de accesibilidad es decir «es lo que todo el mundo nos dice, que no vienen porque no saben dónde dejar el coche, y los parkings de pago no son la solución». Concluyo recordando que en el mundo civilizado los comerciantes, al igual que el resto de los ciudadanos, reclaman calles en plataforma única para salvar el comercio, y me consta que los de Mérida también, menos los aldeanos...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora