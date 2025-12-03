HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?

Sin dimensión social no hay región

Jesús Gumiel Barragán

Presidente De Cocemfe Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Con motivo de nuestro día, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada año celebramos el 3 de diciembre, queremos alzar la voz ... para compartir nuestro mensaje, que debe ser el mensaje de todos los ciudadanos: sin dimensión social no hay región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  5. 5 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  10. 10

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sin dimensión social no hay región

Sin dimensión social no hay región