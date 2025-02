Menos mal. Ya se acababa marzo, corrían casi tres meses del año y andábamos sin una sola muestra, ningún aviso serio de los cambios que ... tanto necesitamos y que irremediablemente han de sobrevenir para mejora de nuestra sociedad y pasmo de nuestros mayores.

Pero al fin sucedió. Hace poco.

Como me suele ocurrir, lo leí en los periódicos: Ana Obregón contrata un vientre de alquiler para que le engendren un bebé y sobrellevar así mejor su depresión por la muerte de su hijo. No sé si eso era lo que había dicho la diva, o era lo que le interesaba que se publicase o todo era un montaje de cabeceras o de canales, pero allí estaba ella, a las puertas de la clínica, con la niñita vestidita a lo precioso y con sonrisa de madre feliz diciéndoles a los fotógrafos: ¡Anda, nos pillaron! Porque no sé si saben ustedes que aquellos indiscretos fotógrafos pasaban por allí de pura casualidad, cuando iban a tomarse unos chipirones en su tinta con los colegas.

Me extrañó, eso sí, que, entre miles de reseñas y reportajes, nadie dejase caer la sospecha de que la niña pudiera ser utilizada como buen reclamo para jugosas exclusivas, publicidad abundante y gratuita y subida del caché de la artista. Eso sería de mal pensados, reflexioné, así que evité caer en el pecado de los malos pensamientos.

Pero... Ay, señor, y mi manía de intentar profundizar ante este tipo de noticias. ¿Se abría una nueva etapa en la Humanidad a la hora de engendrar descendencia? De ser cierto, los niños ya no serían el fruto del amor, el deseo de dar vida a nuevos seres, sino niños terapéuticos que vendrían a este mundo tan convulso, tan complicado, para solucionar penurias mentales y padecimientos sicológicos. ¿Que andas aquejado por el estrés que te produce tu jefe con sus exigencias de objetivos mínimos mensuales? Pues se encarga un chavalín y a vivir. Claro que luego podría aumentar tu estrés por tener que sacar adelante a uno más en una familia ya abultada. ¿Que regresabas año tras año con el síndrome postvacacional? En este caso se negociaban, como mínimo, mellizos o gemelos y resuelto el problema. ¿Qué llevas años con complejo de calvo y bajito? Pues ya se sabe, a proceder. Además, nos vendría muy bien para animar un poquillo a nuestras tasas de natalidad, que, ni con la inmigración ilegal ni con los estímulos gubernamentales, dejan cada año de estar más mustias.

Nacerían nuevas especialidades médicas, como la de la Concepción Profiláctica. Y en el frontispicio de nuestros hospitales maternos, luciría en bronce este lema: «Dale a cada concepción, un sentido, una misión». Habríamos llegado a un nuevo estadio de la historia humana.

Y mientras tanto, aquí tenemos un bebé al que, obviamente, no se le ha consultado nada sobre su nacimiento y que, al cumplir los diez o doce, se va encontrar frente a una madre ya anciana, lo que dificultará bastante, digo yo, la relación madre/hija.