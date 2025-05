Caperucite y el animal agreste

El jefe le llamó al despacho para un encargo especial: era preciso acomodar el clásico cuento de nuestros tatarabuelos, 'Caperucita Roja y el lobo feroz', ... a las exigencias tanto políticas como de igualdad de género imperantes.

Así que, se puso a la tarea. Lo primero, se dijo, era el nombre. ¿Por qué Caperucita, una niña desvalida y algo atolondrada? Por qué no podría ser un mozalbete, igualmente atolondrado, el que fuera incapaz de distinguir entre un animal salvaje y una tierna abuelita? Una solución sería establecer el personaje central como Caperucite, para que ningún colectivo se sintiera postergado y todas las opciones de género se sintieran comprendidas en aquel ser multigénero y asexuado. Igualmente, era rechazable lo de abuelita, que excluía a los abuelitos, como si los varones patriarcales, característicos de esta sociedad machista/paternalista, no pudieran ser ellos también seres débiles, fácil presa de la voracidad de un 'Canis lupus'. La solución, sería similar a la de Caperucite: ahora tendríamos un/a Abuelite y santas pascuas.

Problema no menos importante era el del lobo. Siglos de tradiciones narrativas hicieron de este animal un ser poco menos que maligno, casi demoníaco, devorador de ovejitas, ladrón de bebés campesinos, asustador nocturno de arrieros por los caminos, monstruo de encendidos ojos que al cruzarse con algún rayo de luna arrojaban un fulgor metálico que hacía daño a la vista. ¡Basta ya!, murmuró enternecido. ¡Los lobos tienen sus derechos! Y si un lobo come la carne de una presa, no tiene mayor delito que el de cualquiera de nosotros comiendo un sabroso plato de caldereta de cordero. Por lo tanto, ni tigres comeniños, ni gorilas engulleturistas, ni, por supuesto, lobos tragaabuelitas. Simplemente, un «animal agreste», sin concretar, sin cercenar derechos y solamente constreñido por su propia biología.

Otro problema era el de la violencia y la crueldad. La infancia lectora podía sentirse avasallada en su sensibilidad por la escena de la abuelita (ya abuelite) devorada por el lobo y el posterior final sangriento de aquella bestia feroz. Ahora se sustituirían por otras escenas en las que el animal agreste encerraba a Abuelite en una habitación para pedir luego un pingüe rescate. Y el leñador del texto original se trasmutaba en un bombero que, mazo en mano, derribaba la puerta de la cabaña, ponía en fuga al agreste animal y salvaba a Caperucite y a Abuelite.

Otro aspecto importante era el del color. El color rojo de la capa y de la capucha de Caperucite. En España el rojo era el color del peligro, el semáforo que no te deja pasar, o el color de la pasión amorosa, incluso del pecado. Y, durante aquellos años tan maniqueístas del franquismo, fue el color de los malos, de los antipatrias, de los enemigos públicos. Lo consultaría con su jefe, pero lo mejor sería sustituir el rojo por el blanco a secas.

Y como el bombero resultaba ser un distinguido miembro del colectivo LGTBI, al final del cuento se enrollaba con Caperucite, se enamoraban, se casaban por lo metaverso y el convite se celebraba en un bosque cercano para, de paso, reivindicar la naturaleza limpia y amorosa.