Bondad, maldad

Cómo te llamas? Me llamo Maldad ―Qué nombre tan corto.―Sí, Maldad a secas. Pero es suficiente. ¿Y tú, cómo te llamas? ―Mi nombre en ... realidad es un apodo, me dicen Harturas. ¿Y eso?―Pues porque estoy harto, ahíto de convivir con tanta miseria como la que nos rodea, nos inunda y nos trasmiten. Cada día, desde bien temprano, vuelcan en nuestras cabezas el siniestro catálogo del número de mujeres que en este año han sido asesinadas por canallas a quienes no debieran darles el honroso título de «su pareja». Nos aturden con la vesania de un dictador enloquecido que ha desarrollado una guerra incomprensible contra un país vecino. Y para colmo del absurdo, se culpa al pueblo invadido de su propia invasión. Nos angustian con la inminencia de la catástrofe climática y con el egoísmo de las multinacionales en su carrera por exprimir al planeta sin importarle nada más que el saldo resultante entre las inversiones y los beneficios. Nos avergüenzan con nuevos casos de corrupción, a veces impregnados de una sordidez que horroriza y entristece...

―Para, ya llega. Todo lo que cuentas son mis conquistas, mi expansión, mi epifanía. Soy la heredera natural de aquella Pandora que destapó el jarrón de los horrores humanos y que, en la actualidad, siguen reproduciéndose en un ciclo sin fin. No soy sino la ausencia neta del Bien, la perversidad. En definitiva, soy la Maldad humana, y no necesito para seguir existiendo más que las sucesivas generaciones de hombres que, como las hojas de los árboles, se renuevan sin cesar año tras año.

Acertó a pasar por allí una anciana todavía de aspecto juvenil y, sorprendentemente, con un rostro de tan serena expresión que bien la hiciera pasar por un hada si estas existiesen. Sonreía levemente mientras pensaba: qué suerte he tenido esta mañana, en el autobús abarrotado me han cedido un asiento. En el ambulatorio, ya desde la recepción, con rapidez y amabilidad, me han dirigido hasta la consulta y allí la doctora me atendió con tanta solicitud que más parecía mi hija que una médico. Y la cajera del supermercado, qué simpática. La verdad es que, a lo largo de mi vida, y salvo muy raras excepciones, sólo me he encontrado con familiares que aman a sus parejas e hijos, con profesionales honrados y amables, con trabajadores agradables pero eficaces en su terreno. Gente amable por naturaleza. Gente normal, con sus defectos. Gente buena, con sus debilidades. Y no porque yo haya vivido encerrada y aislada en una burbuja protectora, ni mucho menos: conozco el mundo y en él sigo viviendo.

La anciana se cruzó con aquellos dos y no se atrevió a mirarles, porque, a medida que se acercaba, había sentido un frío intenso y especial. Huyó de allí angustiada.