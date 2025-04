Sin referencias para los jóvenes

Comenta Compartir

No es buen momento para tener hijos. O los educas con sentido común, coherencia, respeto, disciplina y, por supuesto, ética o saldrán hechos unos tiranos. ... No hay referencias actuales que muestren el camino, con un norte adecuado, solo gente que hace muy bien un deporte por ejemplo, pero después como persona no valen nada.

A la mayoría de la gente les quitas el móvil y el coche y se vuelven locos. Así de débil y hundida está la «civilización nuestra» tan aclamada por los titiriteros como «estado de derecho». Si todo ser humano es susceptible de ser corrupto, ¿qué podemos hacer entre tanto desastre humano? Sólo queda buscar adentro. En la vacía sociedad actual los tontos están en la élite y son los que animan el cotarro. Los hijos son los que mandan y los padres no tienen autoridad porque van a lo fácil, que es no ejercer su autoridad como progenitores. Pero esto es terrible porque ya estamos viendo las consecuencias de la no educación: adolescentes violadores, jóvenes violentos cuando no consiguen lo que quieren, chicos que se suicidan, jóvenes sin objetivos y sin aliciente en la vida, búsqueda de lo fácil y cuando las cosas se ponen difícil se huye, jóvenes maleducados, respondones y agresivos, violencia contra los padres y parejas, drogadictos del móvil... Si este es el mundo que estamos construyendo, tenemos que hacer un análisis muy claro y hacernos preguntas.

Cartas al director