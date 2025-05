Comenta Compartir

Para ilustración de nuestro Guadalupe, de su devoción a su Virgen morena, he investigado los siguientes datos que son aclaratorios, pues no cabe duda de ... que es más antigua de lo que se podía pensar. En el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz (Madrid 1847), en el contenido de Guadalupe, escrito por mi antepasado Francisco Navas Rodríguez, natural de Guadalupe, comisionado al parecer por el mismo Madoz, dice lo siguiente: «Este pueblo se llama también Puebla de Guadalupe», y a continuación: «Fue fundada esta villa por el rey Don Alonso en 1330». Este rey es Alfonso XI. Dicho lo cual, Guadalupe es más antiguo de lo que se creía (año 1330), y a su primera iglesia le pasa lo mismo, pues según la 'Memoria del Proyecto básico y de ejecución. Restauración de cubiertas del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Cáceres' consta lo que se sigue: «Tales precedentes artísticos plantean una incógnita, ya que retrotraen la fecha de la supuesta primera iglesia de Guadalupe claramente al siglo XIII», apuntando «...comenzaría (la iglesia de Guadalupe) a ser renovada por la iniciativa regia de Alfonso XI como muy pronto hacia 1320». «La otra posibilidad plantea sin embargo poner en crisis la «historia tradicional del edificio». Para terminar, por otro lado, aparte del documento más antiguo que se conserva de Guadalupe, que es un documento pontificio de Aviñón, de 1326, vemos que tanto la iglesia y el pueblo de Guadalupe son más antiguos de lo que se creía. A esta población se le llama también Puebla y Villa, donde acuden durante todo el año miles de devotos de la Virgen, peregrinos venidos de todas la naciones, pues no en vano posee doce o trece caminos históricos para que los senderistas cumplan las promesas hechas a esta imagen mariana.

Temas

Cartas al director