El Cristo Negro de Cáceres

Para la historia de Cáceres, de donde soy natural, escribiendo casi siempre sobre nuestro Guadalupe, he de hacer hincapié en la posible autoría, que ya ... comuniqué a mi buen amigo Alonso Corrales Gaitán hace varias décadas, y se trata de lo siguiente, como posible autor del célebre Cristo Negro, ubicado en la Concatedral de Santa María de Cáceres, recayendo mi atribución de esta impresionante talla en el artista del momento, siglo XIV, Pablo de Colonia, alemán, que fue el autor de las magníficas puertas de bronce repujado de nuestro Real Monasterio de Guadalupe, más o menos de 1350, fecha en la que seguramente estaría medio terminada la Iglesia gótico mudéjar, que se empezaría en 1341, después de la fundación de Guadalupe en 1340, que fue cuando el rey fundador de Puebla e Iglesia mandó se levantara una iglesia «asaz grande» por haber ganado la segunda batalla más importante de la Reconquista en 1340, la batalla del Salado. El pequeño detalle que me llevó a esta atribución se corresponde en la manera que están cruzadas las piernas de uno de los soldados que se encuentra sentado y dormido en la escena de la Resurrección de Jesucristo en citadas puertas de Guadalupe, que están casi en la misma posición que las piernas de este Cristo Negro de Cáceres. Y ya, para terminar, en los siguientes años supe, porque se hizo público, que una familia hebrea de Cáceres, de 1345 a 1355, donó una talla de un Cristo negro a la antigua iglesia de Santa María, de Cáceres, y la cantidad que costó su hechura, pero al parecer en el documento no figura quién fue su autor. Como dato significativo resaltar que Cáceres contaba en la Edad Media con dos juderías, y nuestro Guadalupe con otra judería de las más influyentes del Reino de Castilla y del resto de España.

Cartas a la directora