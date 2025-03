Jerónimo Audije, un visionario

Comenta Compartir

Para que no caiga en el olvido, quiero reivindicar la figura de Jerónimo Audije de la Fuente, nació en Guadalupe 1716 y murió en 1789, ... ostentó varios cargos en los que sobresalió, como matemático, astrólogo, pintor y platero, así como hacedor de otras obras para el Real Monasterio de Guadalupe, siendo en esta Puebla y Villa donde conoció a Diego de Torres Villarroel, y así nuestro Jerónimo publicó 'El piscator de Guadalupe', por Jerónimo Audije de la Fuente, Salamanca, 1753. También figura en 1743 como autor de las pinturas al temple de los muros y bóvedas de la capilla mayor o presbiterio, siendo, según figura en la documentación donada por mi madre al Monasterio de Guadalupe. Académico de la Facultad de Matemáticas de Sevilla, de donde era su suegro y antepasado mío, el pintor Pedro José de Uceda, con pinturas en este célebre monasterio guadalupense. Para no extenderme más, mencionar lo ya sabido, pero que no ha trascendido, y fue que nuestro Jerónimo Audije de la Fuente se adelantó a autores ya mucho más posteriores en cuya literatura se puede vislumbrar la «ciencia ficción», en la introducción de su obra que corresponde a un viaje imaginario. Para terminar, mencionar el título de su obra 'Viaje a los astros y sueño del escolar'... para el año de 1757, adelantándose al jesuita Lorenzo Hervás y Panduro, que publicó entre los años 1778 y 1784 su 'Idea dell'Universo che contiene viaggio estatico al mondo planetario e storia della tierra', en 16 volúmenes. Mucho después vendría Julio Verne con estos viajes. Pero eso ya es otro cantar: el mérito se lo lleva nuestro Jerónimo Audije o Audixe de la Fuente.

Cartas a la directora