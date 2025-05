Apellido Picazo o Picasso

Para distinguir y traernos el origen del apellido Picasso a España, concretamente a Málaga, deviene este último del español apellido Picazo, y los antepasados de ... Italia con el apellido Picasso seguramente proceden de Andalucía que se fueron a las posesiones que tenía España en Italia y que luego se perdieron, pues tenemos un caso parecido en la persona de mis antepasados directos de Sevilla, el también pintor Pedro José de Uceda y su hija Isabel de Uzeda, que figuran los mismos en sendos documentos del siglo XVIII en Sevilla (Ilustre Colegio de Notarios de Sevilla) y en otros del Real Monasterio de Guadalupe, donde tiene pinturas este pintor de mi familia.

Bien, pues para que se entienda bien, teniendo en cuenta que en Andalucía, desde antiguo, al igual que en algunos pueblos de la provincia de Badajoz, existe el seseo, mencionar que una vez que me comuniqué telefónicamente con el Museo de Picasso de Málaga, la persona que me atendió al indicarle que pasaba una cosa parecida en este Uceda de mi familia, me dijo que, efectivamente, existe un cuadro de su época temprana que está firmado como Picazo y, por supuesto, me dieron las gracias. Este caso en el siguiente: el pintor Pedro José de Uceda figura en los documentos aludidos anteriormente como Uzeda y Usseda, y por lo que yo sé se pronuncian como Useda y para distinguirlo de la zeta, los andaluces lo pronuncian con doble ese, pues en el documento de Sevilla era común en el siglo XVIII escribir con doble ese el apellido con zeta, Uzeda.