La vida es vocación

«Hágase tu voluntad» fue el lema con el que la Iglesia celebró la Jornada Mundial de oración por las vocaciones. Un hecho y una ... fecha que en otros tiempos podía pasar desapercibida ahora ha adquirido una importancia crucial en la actividad pastoral. No es un secreto que el invierno demográfico en Europa ha tenido un duro impacto en las iglesias, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes. Pero esta situación ha permitido redescubrir el sentido de la Iglesia como comunidad con diversidad de carismas. Frente al clericalismo se habla de sinodalidad y misión compartida, y se valoran ministerios laicales a los que, en las últimas décadas, no se les había prestado la suficiente atención. No es que la vocación sacerdotal o a la vida religiosa hayan perdido importancia. Son insustituibles, pero no agotan la riqueza de la concepción católica sobre la vocación.

