Me estremezco cuando leo las cifras de personas que se sienten solas, una de cada siete, y el gasto de 14.000 millones que supone, ... según el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada. Estos datos hacen pensar que la soledad es una «enfermedad silenciosa» que acecha a todos los grupos sociales, ya que casi el 39% de las personas entre 16 y 34 años se sienten solas, porcentaje que pasa a ser del 20% entre los mayores de 65 años, el 13,2% de entre 35 a 44 y el 12,1 % entre 45 a 54 años. Estos datos presentan la soledad no deseada como uno de los males de nuestro siglo, que habrá que combatir por los efectos negativos que provoca, tanto en las personas y la sociedad como en la economía.

