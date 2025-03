Comenta Compartir

La muerte y la destrucción, junto a las negligencias y la falta de altura de los políticos de todo signo, provocan dolor y rabia. No ... podemos saber si una actuación más diligente hubiera salvado vidas y cuántas hubiera salvado. Hay que exigir responsabilidades a quien las tenga. Y, sobre todo, hay que exigir que la ayuda, que tanto se retrasó en los primeros días en Valencia, llegue ahora pronto y con agilidad. Pero no es humano que el dolor y la rabia se canalicen y se descarguen solo en chivos expiatorios políticos de uno u otro signo. No es una solución a la altura del desafío provocado por la tragedia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora