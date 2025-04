El domingo, día de fiesta

Comenta Compartir

He leído el artículo de un escritor alemán que manifestaba su preocupación ante el peligro de que el domingo acabase siendo un día laborable más. ... Hoy en día esos temores se han convertido en una realidad generalizada. No solo los trabajos indispensables el convivir ciudadano: conductores de autobuses, taxis y otros servicios semejantes, empleados de restaurantes, bares, gasolineras, etc.; hoy resulta casi normal ver en domingo tiendas de todo tipo abiertas de par en par, albañiles reconstruyendo alguna casa, jardín, etc. y no es tampoco escaso el número de personas que se aburren los domingos si no hacen algún tipo de trabajo. Ciertamente, el trabajar forma parte de la vida ordinaria de cualquier ser humano. Ya desde muy temprano en su historia, el hombre vivió el «descanso sabático», en recuerdo del descanso de Dios en la creación. El domingo es para los cristianos la fiesta de Dios y la celebramos con Dios viviendo la misa. Es un día que une el recuerdo de dos acontecimientos que dan sentido a toda nuestra vida: el descanso del Creador, y el triunfo del Redentor sobre el pecado y la muerte. El domingo es la fiesta que descubre al hombre lo que Dios ha querido hacer creando este mundo; y, a la vez, conmemorando la resurrección de Cristo es anuncio de un cielo adelantado, que ya se entrevé. Vivido así el domingo, reconocía el filósofo alemán, como día de fiesta común, «se opone a la transformación del pueblo en una cooperativa de producción y de consumo individualista».

