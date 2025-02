Comenta Compartir

Asombran las afirmaciones de los que dicen «creo en Dios pero no practico, en Jesús sí en la Iglesia no». Lo que más duele o cuesta de la fe es la coherencia. Si fallamos, no pasa nada, el justo peca siete veces al día, a ... levantarse con la confesión. El demonio es creyente. Endemoniados de su tiempo se dirigían a Jesús, sabían que era Dios, pero le increpan, le odian. Ahora con Jesús pasa parecido, unos vieron y creyeron, otros se inquietaron, le denuncian... Por eso no se queden tranquilos con creencias que no llevan a cambiar de vida, a rectificar, a perdonar y pedir perdón. Los demonios también creen.

Cartas a la directora