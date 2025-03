Deporte y salud mental

Comenta Compartir

Ser el número 1 del mundo en cualquier deporte te lleva al límite de tu capacidad. No es, afortunadamente, una ecuación que siempre se cumpla, ... pero esa autoexigencia, mezclada con los imperativos de una descarnada sociedad del rendimiento, han hecho que más de un deportista haya cruzado una línea de no retorno. Es esa sociedad del cansancio en la que cada uno de nosotros corremos el riesgo de infartar el alma y de ser consumidores consumidos. Garbiñe Muguruza ha encendido un semáforo en rojo en un tiempo en el que la salud mental ocupa ya un lugar en las agendas políticas. Es un asunto ante el que no caben soluciones simples, pero la falta de sentido trascendente en la vida termina por poner todas nuestras metas en el rendimiento del propio cuerpo, y esa es una bomba de relojería.

Cartas a la directora