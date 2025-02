Disminución de la deuda financiera

Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almendralejo dice que ha reducido la deuda financiera a la mitad esta legislatura durante su gobierno. Mientras tanto, a mi familia nos ... cobran, de manera ilícita, cuatro años del impuesto municipal, de una cochera que se vendió hace más de dos y donde no entra un vehículo desde hace más de una década. Carente de placa, que ellos mismos recogieron y registraron en su momento. Y no contento con ello, nos catalogan la calle como de segunda categoría, en vez de tercera, como le pertenece con el sólo fin de cobrarnos el doble. Presentadas todas las pruebas, datos y firma de testigos, el jefecillo de turno, que ya dijo que éramos nosotros los que teníamos que demostrar nuestra inocencia, dice que no le parece suficiente, y que es más poderosa su razón basada en una foto de Google maps, que ni él mismo sabe cuándo se realizó, y donde al parecer no hay un poste que evite la entrada de vehículos, que, por supuesto, colocamos cuando nos dijeron. Pues tengan cuidado porque, según este recaudador, es una práctica habitual y nadie se queja; así que repito, guarden cuidado porque aún les falta reducir la otra mitad de la deuda.

Cartas a la directora