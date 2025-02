Vivir para ver

Comenta Compartir

Es sorprendente que gente que no se puede gastar el dinero que tiene en vida, ni en otras vidas más, en vez de dedicarse a ayudar a otros ahora que tienen fama y dinero, firman contratos con una de las dictaduras más sanguinarias del planeta, ... que solo este año lleva a sus espaldas el récord de más de 200 ejecuciones públicas, que se hacen en plazas al mejor estilo medieval o cromañón. El ser humano no tiene la cabeza en su sitio, ha perdido su esencia, y ni sabe ya dónde está el norte. Mujeres valientes del fútbol han enviado una carta de protesta por la firma de la FIFA con los dictadores y esto les honra, como personas primero y como mujeres también. ¡Alguna reacción por favor ya en este planeta tan dolido y atrasado!, aunque por la tecnología es por lo único que no lo parece, por lo demás el cerebro humano no está para dar atisbos de progreso humano. La mayoría de las personas lleva una vida tan absorta en sus problemas personales y cegadas por consumir que no quiere ver la miseria y la violencia que existe alrededor. Como si comprándose un coche fuera a dejar de sufrir y los míos también. ¡Qué ciegos estamos!

Hurra por estas mujeres valientes que no temen perder su puesto de trabajo y también por alguna ajedrecista campeona mundial, ellas nos dan esperanza en que algún día podamos hacer un mundo libre de verdad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora