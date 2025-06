La Champions y los valores en el fútbol

Comenta Compartir

Lo sensato hoy es que uno esté cada vez más alejado del fútbol: dos muertos, decenas de incendios en Francia y más disturbios y heridos, ... unos 300 detenidos y otros altercados. Esto de las estrellas omnipotentes y los millonesin fin parece que no lleva a buen puerto. La violencia en el fútbol es algo que va a más. En un mundo que ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste esto de los fenómenos de masa futbolística es ya muy peligroso. Suerte que ganó la Champions el PSG porque ¿qué hubiera pasado si pierde? Si ganan violencia, si pierden violencia. La violencia que se ha desatado en el mundo no tiene parón, no hay quien pueda frenar, ni que pongan normas, leyes más policías ni nada, es un caos en el interior del ser humano que está agobiado por sus propios demonios y temores que lo carcomen porque no quiere resolver su vida, no quiere que nazca en sí un ser humano nuevo, valeroso y solidario.

Es lamentable pasear por la calle y observar a los jóvenes o adolescentes con cara de crispación, violencia interior, de disgusto y de querer hacer daño. ¿Qué nos está ocurriendo? El hombre y la mujer de hoy se han creído que lo material es la base del sentido en todo. No han educado a sus hijos, sino que los han maleducado, se han convertido en tiranos y son peligrosos. Han creído que todo lo pueden conseguir con apretar un botón. El uso de la tecnología sin control es un fracaso de nuestra sociedad y no tanto de otras como la oriental. Esto se acabó y no tiene remedio. Tanto adorar al dios dinero y a los astros del fútbol, que más bien son seres eclipsados que sólo tienen dinero pero no educación. Es muy cómodo echarles la culpa a los gobernantes, pero ¿tú qué haces? Tienes que ver en todo esto porque no naciste en Marte y formas parte de todo este mundo que se vá al traste si no somos capaces de darle la vuelta a toda esta sociedad enloquecida.

