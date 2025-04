Momentos en tinieblas

Comenta Compartir

El ser humano vive en tiempos oscuros, vive sin luz. No vé más allá de sí mismo, no percibe el sufrimiento del otro, solo el ... propio. No hay luz en los quehaceres, está perdido en la penumbra del sinsentido y siempre trata de justificar sus actitudes o acciones.

Las poblaciones se asemejan a fotocopias, donde todos opinan las mismas cosas y supuestamente aspiran a lo mismo, esto es, a satisfacer sus propios deseos. A unas gentes que viven en la más completa oscuridad si le quitan la luz artificial por unas horas no debería tampoco dolerle mucho. El individuo de hoy está tan rodeado de cacharros y de tecnología que depende de ellos. A la gente le quitas el coche y el móvil y no es nada. Se ha creado una sociedad artificial donde la amabilidad, la cercanía, la ayuda solidaria o el compromiso humano no es necesario o prácticamente ha dejado de existir. Hay más gente que nunca en la historia humana por el planeta, sin embargo se registra una soledad como nunca posiblemente. Hay mucha gente, pero solo importa la maquinaria. La tecnología que está en manos de unos pocos se utiliza para manipular. Ellos deciden el cómo, el cuándo y el dónde. Las gentes no deciden sino que deciden por ellos. Y si ven que algo se les puede escapar del control de vez en cuando ellos producen un autogolpe o autosabotaje para producir una tensión fuerte en el campo social y demostrar así que lo siguen controlando todo. Buscan poder absoluto y esto es así de forma muy clara. Lo que ocurre es que los golpes son cada vez más sutiles y refinados. También está la excusa del «enemigo» del sistema del «bienestar» para echarle las culpas pero son dos caras de la misma moneda. Una detonación nuclear, esta energía, puede afectar a una caída del suministro eléctrico, de la explosión no te enterarás pero si de una de sus consecuencias que podría ser esta que hemos comentado. Estamos tan saturados de tecnología que en estas condiciones muy pocos son los que querían irse a vivir a la selva o al campo virgen. Sin embargo, en estas últimas condiciones naturales es donde se tendrían registros verdaderos del cuerpo así como esbozos de felicidad con tan solo ver un amanecer o el canto de los pájaros u otros animales silvestres. El hombre y la mujer de hoy es solo una víctima de lo que ha construido.

