El mimodrama cotidiano

Todo es una pantomima bajo el sol o bajo la luna incluso, dado que muchos trabajan de noche para continuar explotando, masacrando o robando los ... bienes y riquezas a otros. En el caso que nos ocupa hoy es la tregua de la guerra en Gaza. El ser humano, mediante tentáculos tecnológicos, ha podido llegar a otros planetas, pero no ha podido evolucionar humanamente para solucionar sus problemas de casa, que no se arreglan solo con poner buenas caras y con ser amables cotidianamente con el otro, pero que huele a apariencia, es decir, que es falso.

A la hora de la verdad no se quiere al otro, se olvida uno del otro ser con una facilidad pasmosa y siempre se vuelve a girar todo en torno a uno como si uno fuese el centro del sistema solar. Por ello hemos creado un mundo donde todo es una mascarada, una pantomima, y nada es cierto. Hay medios que publican medias verdades, son financiados por capitales de oscura procedencia y, cuanto menos, sirven al político de turno que ocupa el sillón más condecorado. Así que esta tregua y otras que inventemos no son reales y no sirven para arreglar ninguna situación. No vamos a quitarnos la losa mental que acarreamos si no somos capaces de hacer cambios en nuestras vidas, donde el dar este por encima del recibir.

Todos los fantasmas personales que nos rodean y que nos acosan en nuestros sueños no vamos a extirparlos si no acabamos con las empresas de armas, la trata humana, el tráfico de órganos o la falsa farmacéutica que privatiza y que juega con tu salud.