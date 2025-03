Los entuertos familiares

Todo tipo de conflicto que se pueda observar en la sociedad comienza en la familia. En el seno familiar podemos ver líos, manías, manipulaciones, abusos, ... poder de uno sobre otros y cosas mucho más graves. Estos pequeños núcleos familiares son los que conforman finalmente una sociedad, un país, una nación, una región y un continente. Son las células. Estás pueden verse afectadas por un cáncer o bien un pequeño tumor tipo maligno.

Estos errores podríamos decir que se vislumbran a nivel familiar en la relación de padres a hijos, de hijos a padres, de nietos, primos, cónyuges y etc. Ahí vemos envidias, relaciones complicadas o inexistentes entre hermanos, los nexos en muchos casos no existen y en otros hay un problema de complicidad para que nadie haga nada de lo «pactado». Hay también cismas. Nadie en el entorno familiar es capaz de crear algo bueno para todos porque todo el mundo es cómplice de una realidad que no le gusta pero que acepta porque se supone que hay beneficios ocultos.

Muchas familias están unidas por el dinero y por ello no se rompen sino que están esperando a recoger el preciado oro. Las personas en sí mismas ocultan verdades detrás de unos rostros que nunca se revelan sinceros. De hecho los padres matan a hijos y viceversa porque el dinero está como primario entre ellos y eso es lo que se ha sembrado desde el principio de la fundación familiar. En muchos casos hay locura y demencia entro de la familia. La gente es fundamentalmente forma y no fondo.

Las apariencias son lo que importan en el entorno social y familiar y ello lleva a un vacío grande en las personas y por ende esto es desde lo familiar en sus relaciones. No se sabe cómo educar a los hijos porque los mismos padres no están educados ni saben siquiera a dónde van. Se perdió totalmente el norte. Por ello, la política en un país o región va como va. Es decir, que los políticos o gobernantes de un país no son más que un espejo de esas familias tocadas por lo material y la corrupción que hemos nombrado en estas notas de hoy,

En las familias también existen familiares de primera y de segunda, se mira bien a unos y se discrimina a otros. Esto sin duda se trasluce después en la política, que es la manera de organizar una sociedad o una ciudad. Todos estamos implicados queramos verlo o no en la política de nuestra zona, al igual que lo que no va bien en nuestras familias tiene que ver más con nosotros que con los vecinos. Valdría más bien que nos pusiéramos manos a la obra y con estilo y paciencia pudiéramos solucionar los entuertos que cada uno tenemos. Solucionando esto, también de carambola tendríamos políticos mejores.