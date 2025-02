Diagnóstico sociopolítico y salida

Comenta Compartir

En lo referente a los desastres naturales y no naturales cabría preguntarse por qué la mayoría de los gobernantes no están a la altura no ... acudiendo a tiempo a solucionar los problemas que surgen. Pandemias, desastres meteorológicos, hambrunas, tornados, virus, guerras... podríamos nombrar un sinfín de problemas causados por el hombre, y casi todos guardan el mismo comportamiento socipolítico: llegan siempre tarde. Las ayudas suelen llegar en forma de créditos bancarios, con lo que suponen también ganancias suculentas para la banca, que siempre gana, incluso con el sufrimiento humano como guerras y desastres naturales. ¡Qué negocio tan global ha montado la banca en concordancia total y acuerdo con los políticos que nunca pierde y siempre gana! ¡Cuanto mayor sea el desastre y a mayor número de familias afecte, mejor para los bancos y sus aliados!

Bueno, sí, de cara a la galería dicen que les importa mucho la gente y que nos protejamos, pero en realidad de quien debiéramos estar protegidos es de ellos que son los depredadores económicos del momento. Les interesa también y mucho que muera gente ya que llevan diciendo de hace tiempo que somos muchos ya, que sobra gente: pensiones, jóvenes, etc... Hoy día para que funcione la maquinaria tecnológica de este sistema impuesto no es necesaria mucha gente, con unos pocos especializados o «expertos» es suficiente. Así que, este es el diagnóstico social que hago y que será necesario que una nueva fuerza surja de dentro del ser humano. Algo alejado de manifestaciones que no sirven para nada , sino para generar más polémica. Un ser humano nuevo, que sea capaz de mirar al otro ser y de ponerse en su lugar. Un ser humano que sea capaz de esforzarse y disciplinarse por el otro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora