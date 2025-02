Comenta Compartir

Ahora que todo el mundo se queja de los aranceles que se pueden poner a la Unión Europea y de todo el lío que está armando el nuevo inquilino de la Casa Blanca –que de blanca tiene poco, más bien se le podría denominar «Casa ... Turbia»–, uno tiene que preguntarse ¿qué hace la gente votando a un chiflado millonario que solo quiere más? ¿Qué anda en esas cabezas si es que existen tales? Podríamos decir «yo soy ciudadano europeo y yo no lo voté» pero no vale, amigo, puesto que con tu estilo de vida, costumbres, placeres, individualismo, aspirar solo el beneficio propio, a no tener compasión por el otro y etc. ya lo estás votando.

Si ese hombre está ahí, es porque es la representación de muchos del genero 'homo', hombres sin piedad, como aquella famosa película. Si no hay conciencia social en el mundo, pues se impone sin remedio la dictadura que sea, en este caso la económica. Aunque cuidado, que tus comportamientos no quedan en ti, ellos contaminan al resto de la gente y, tarde o temprano, el efecto 'boomerang' te da. Confío en que en algún momento reaccionemos y seamos capaces de parar esta locura colectiva que solo anida en nuestras cabezas y que no dejan ver la vida en su magnitud.

