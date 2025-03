IA y derechos humanos

Comenta Compartir

En 2019 la Unesco definió la inteligencia artificial como el uso de máquinas capaces de imitar algunas funciones de la inteligencia humana, como la percepción, ... el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Estas máquinas pueden usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Esto que puede ser un gran logro de indudables beneficios, puede acabar siendo también una forma de control y discriminación de las personas. De hecho, numerosos Estados utilizan sistemas no regulados de inteligencia artificial para evaluar solicitudes de prestaciones sociales, vigilar espacios públicos o determinar las probabilidades de que alguien cometa un delito. Usan cantidades de datos que se introducen en sistemas automatizados para decidir si una persona debería recibir o no vivienda, atención sanitaria y educación, o incluso ser acusada de un delito. Ante la gravedad de lo que ya está ocurriendo y lo que puede ir llegando, la Unión Europea ha empezado a elaborar una legislación sobre este tema. Amnistía Internacional considera prioritario que en ella se protejan los derechos humanos tanto dentro como fuera de las fronteras europeas, y que no permita que sean las propias empresas que fabrican tecnologías de alto riesgo las que determinen el riesgo de sus productos, sino que esas tecnologías peligrosas estén directamente prohibidas por la legislación. Y que además no se fabriquen en la UE para ser exportadas a países donde se usan para cometer violaciones graves de derechos humanos.

