Que los diamantes no destrocen Trujillo

El diario de su digna dirección ha prestado una atención continuada y favorable al proyecto de construcción de una fábrica de diamantes sintéticos en un ... polígono industrial de la ciudad de Trujillo. Yo, residente temporal en Trujillo, también he seguido el proyecto con interés. Sin embargo, en los últimos días, coincidiendo con las borrascas meteorológicas, se ha cernido sobre la ciudad un nubarrón que amenaza con destrozar una joya auténtica y por eso única: el magnífico conjunto arquitectónico enclavado en lo alto del cerro Cabezo de Zorro. Se han empezado a erigir, para el suministro eléctrico de la fábrica, unas monumentales torres metálicas que van a destrozar las incomparables vistas de Trujillo, su muralla y sus torres de granito que se divisan y disfrutan viniendo de Cáceres. Un crimen.

En la declaración de impacto ambiental, los servicios técnicos del Ayuntamiento recogen el objetivo señalado en las normas del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo de que se sotierren los tendidos eléctricos próximos al casco histórico. A pesar de ese objetivo expreso, ni el Ayuntamiento ni la Junta han exigido tal soterramiento. No es una norma imperativa para el emprendedor, pero sí lo debería ser para los responsables de conservar el medio ambiente tanto municipales como autonómicos. No dispongo del contacto con los hermanos Benjumea Benjumea que promueven el proyecto a través del grupo empresarial Benbros (Benjumea brothers, supongo). Pero seguro que ellos leen este prestigioso periódico extremeño. Por eso, a través de esta carta, les ruego que no cometan este crimen paisajístico. Que no destrocen el perfil mágico de Trujillo. Que lo impidan, entre otras razones, en honor de su difunto padre, que tanto admiraba la arquitectura de Trujillo, que dispuso que lo enterraran en el precioso cementerio de la Vera Cruz, que se encuentra próximo a la muralla junto a la llamada puerta del Triunfo. Y que, ahora, si se pusieran las torres eléctricas, tendría que perder ese nombre.

En memoria de su ilustre progenitor, en atención a los empleados trujillanos de su grupo, algunos tan próximos a los políticos de la zona, y por respeto a todos los amantes de la belleza y el paisaje, ¡por Dios!, no cometan ese crimen.