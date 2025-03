Volver al bar Vaquerizo

Comenta Compartir

Una vez a la semana duermo en Badajoz y cada uno de esos días, al despertar, paso de largo del llamativo buffet desayuno del hotel ... y me dirijo a Vaquerizo. ¿Porqué lo hago? Reconozco que las primeras veces fueron las migas lo que más me atraía, luego la tostada de cachuela, más adelante pasó por delante de mí una tostada de jamón ibérico con aceite y tomate que me reconciliaba con la humanidad –fuera la hora que fuera, porque abren a las 6 de la mañana– y ahora, que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, me doy cuenta de que la razón real por la que voy es por la bondad de Miguel, por la amabilidad de Antonio, que siempre da con una mesa para ti aunque no la haya, por el cariño que Juan Antonio le pone a todo, por el ambiente auténtico que se respira, porque a todos se nos trata por igual y con cariño, porque se ven más sonrisas que caras largas y porque cuidan a cada cliente.

¿De verdad que alguien puede pensar en dejar de ir a un sitio porque haya habido un tiroteo? ¡Será al revés! Por ponerle un poco de humor les cuento: tengo un amigo que sobrevivió a un accidente de avión. Desde ese día siempre que he volado con él voy más tranquilo que de costumbre porque ¿alguien en la vida va a tener dos accidentes en un avión? Imposible. La magnífica entrevista que ha hecho Natalia Reigadas en este periódico lo dice todo sobre ellos. Y como dice su propietario «en las manos de nuestros clientes está que nos sentencien al cierre». Pues en las mías no va a estar. Y si a partir de ahora tengo que tomar migas y cachuela y llevarme una más de jamón para el camino, así lo hare. Termino con un deseo bien fácil: me encantaría que el alcalde de Badajoz les apoyara acercándose a desayunar con su equipo uno de estos días. Y quien dice el alcalde, dice todos los políticos que son capaces de dar ejemplo y mover en redes estas cosas. ¡Y vivan los pacenses valientes!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora