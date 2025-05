Si otra pyme cae, ¿nadie lo escucha?

Se atribuye al filósofo George Berkeley la reflexión «Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca para escucharlo… ¿hace ruido?». Sin ... entrar en disquisiciones metafísicas sobre el idealismo subjetivo, y si la realidad existe en la medida que la percibimos o existe independientemente de nuestra percepción, sí quiero constatar lo que es un hecho objetivo: cada día desaparecen en España 30 micropymes y autónomos. Es decir, caen 7.410 al año, según los datos recabados por Cepyme referentes a 2022.

Pero no hacen ruido, o hacen poco y apenas parece notarse en su entorno más próximo, en ese vecino que se encuentra un día con el cartel de 'Liquidación por cierre' y, evidentemente, en el propio empresario o empresaria y su familia, que ven destruido su sueño y su modo de ganarse la vida. Esta caída tiene escaso reflejo en los medios, a excepción de periódicos que relatan la realidad local como es HOY, y, por tanto, los ecos no llegan a las altas instancias de Gobierno, que es quien debe ayudar a frenar esta sangría.

Eso sí, cuando se anuncian 12.000 despidos en Google y otros tantos en Amazon, Meta, etcétera, hay gran alarma, declaraciones altisonantes de nuestros próceres, y corren ríos de tinta. Pues bien, esos despidos –en todo el mundo– son menos, o si acaso equivalen, a los empleos que se pierden en España por la caída de micropymes y autónomos.

Nadie está cerca para escucharlo, y menos aún para preguntarse por qué y poner remedio. Esta hemorragia tiene muchas causas. Es indudable que el encarecimiento de suministros y materias primas, que eleva el coste de los insumos en un 47%, tiene mucho que ver. También el incremento de tipos de interés, que ha puesto por las nubes la financiación y afecta a créditos vivos a tipo variable es, en parte, culpable, a la vez que lastra la inversión productiva.

Sin embargo, hay otro factor, de responsabilidad exclusiva del Gobierno, que ya estaba conduciendo a las micropymes y autónomos al abismo, de manera que la inflación y los tipos de interés solo es el último empujón.

La realidad tras las subidas del SMI

Utilizando una frase conocida, este factor ha sido que, desde 2017, el Gobierno ha decidido «convidar con el dinero de otros». Es decir, tomar medidas efectistas y populistas que afectan al funcionamiento de las empresas y encarecen su actividad, obligando a estas empresas a pagar la factura sin darles arte ni parte en la decisión, y obviando el diálogo con las organizaciones representativas CEOE y Cepyme.

Tomemos un poco de perspectiva. Entre 2017 y 2023, los gobiernos de uno y otro signo han subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 65%, hasta dejarlo en 1.080 euros (en realidad, 1.260 euros mensuales, puesto que hablamos de 14 pagas). Obviamente, los costes asociados a estos salarios, los llamados 'impuestos al trabajo' (sobre todo las cotizaciones a la Seguridad Social), han crecido en idéntica proporción, y ya superan los 1.750 euros por trabajador y mes.

El incremento supone no cumplir el propio Estatuto de los Trabajadores, que vincula la evolución del SMI a la del IPC, el empleo, el PIB y la productividad. Pues bien, ninguno de esos elementos ha crecido, ni de lejos, un 65%. Si hablamos de productividad, el factor que debería ser el decisivo a la hora de fijar salarios, no solo no ha subido, sino que ha caído en esos años un 3,6%.

El resultado es fácil de imaginar, toda vez que esta subida impacta más en las micropymes, al ser su productividad menor. Según los cálculos más conservadores, las sucesivas subidas del SMI han motivado la desaparición de 256.000 empleos: 105.800 empleos destruidos y 150.400 no creados por esta losa salarial. ¿Exagerado? Una referencia: en las primeras semanas de aplicación de la penúltima subida del SMI, el propio Ministerio de Seguridad Social estimó que se habían perdido 15.000 empleos, y sólo en el ámbito del trabajo doméstico.

Aplique la cuenta a hostelería, comercio y agricultura, por ejemplo, y verá que me quedo corto. El propio Banco de España reflejaba en un informe que las sucesivas subidas entre 2017 y 2019 provocaron la pérdida de, al menos, 137.000 empleos directos. Con un agravante, quienes pierden su trabajo o no pueden encontrar uno son los colectivos más vulnerables: jóvenes sin experiencia, mujeres y trabajadores poco cualificados. Por el contrario, el empleo que se genera está en las escalas superiores y en la gran empresa, donde estos colectivos apenas tienen opciones en términos generales.

Se ha pretendido justificar este despropósito con el argumento de que la UE obliga a establecer un SMI en el 60% del salario medio. En realidad no existe tal obligación, de hecho España ya es de los Estados de la UE donde el SMI es más alto con respecto al salario medio (eso en países donde existe el SMI, que en otros ni está fijado).

Pero es que ni así: en casos como el de nuestra Extremadura, el actual SMI ya supone el 73,8% del salario medio.

De este modo, siguen cayendo micropymes y autónomos sin que nadie lo escuche, sin ruido. Desaparece empleo, especialmente en zonas rurales, y los más perjudicados son los colectivos más desfavorecidos: jóvenes, trabajadores menos cualificados y mujeres.

Entonces sí que no se escucha ruido alguno, solo el del vacío despoblado, mientras, como cantaba el inolvidable Jimmy Fontana «gira il mondo gira nello spazio senza fine».